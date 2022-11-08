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Haberler Galeri Son dakika | SABAH, FETÖ'nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin'i buldu ve görüntüledi
Giriş Tarihi: 08.11.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 07:29

Son dakika | SABAH, FETÖ'nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin'i buldu ve görüntüledi

Son dakika haberler: SABAH, İsveç'ten iadesi istenen bir firari FETÖ'cüyü daha Stockholm'de buldu. FETÖ elebaşının da tercihi olan krem rengi pardösüsü ve spor şapkasıyla görüntülediğimiz Mustafa Kemal Şirin'i, yakalanma korkusunun sardığı anlaşılıyor. Rusya'nın 2003'te casusluktan kovduğu Şirin, İsveç'te FETÖ'nün Türkiye karşıtı lobisinin bayraktarlığını yapıyor

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika | SABAH, FETÖ’nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin’i buldu ve görüntüledi

Son dakika haberler: SABAH'ın İsveç Stockholm'de günlerce takip ettiği Mustafa Kemal Şirin, FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya İmamıydı. Halen FETÖ'nün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürüten Mustafa Kemal Şirin, dönemin Rusya Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuştu. Batılı istihbarat örgütleriyle derin iltisakı nedeniyle 2003 yılında Rusya Federasyonu'na girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, Rusya'ya yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini, Pensilvanya da gerçekleştirilen şura kararıyla 'İskandinavya İmamı' olarak İsveç'e yerleşti.

Fotoğraflar: Çağrı OĞUZ

Son dakika | SABAH, FETÖ’nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin’i buldu ve görüntüledi

İsveç'i FETÖ'nün merkez üssü yapmak için faaliyetlere girişen Şirin, SweTurk federasyon kurucu başkanlığı ve Nordic Business AB yönetim kurulu başkanlığını da bir dönem yürüten, terör örgütünün İsveç'teki tüm faaliyetlerinden sorumlu olan Şirin'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firari fetullahçıları ülke çapında koruma ve kollama görevini de üstlendi. Mustafa Kemal Şirin, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak İsveç makamlarından istediği 11 azılı Fetullahçının iadesini engellemeye yönelik İsveç resmi makamlarıyla temasları yürüten isim.

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Son dakika | SABAH, FETÖ’nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin’i buldu ve görüntüledi

Şirin, İsveç'in önemli üst düzey siyasetçilerine yönelik tüm lobi faaliyetlerini PKK terör örgütünün sorumlularıyla birlikte gizlice yürütüyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün İsveç örgütlenmesinin temelini 2011 yılında atarak FETÖ'nün İskandinavya ülkeleri arasında merkez üslerinden biri haline getiren Mustafa Kemal Şirin, gizli faaliyetlerini 5 Temmuz 2012 tarihinde Stockholm ALVSJÖ Bölgesi Stora Mans Vag 11 B adresinde SWETURK adlı paravan derneği kurdu. Şirin, İsveç ülkesinde terör örgütünün tüm paravan operasyonlarını sözde kar amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşu üzerinden yürüttü.

Son dakika | SABAH, FETÖ’nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin’i buldu ve görüntüledi

TÜM MAL VARLIĞI DONDURULDU

Adalet Bakanlığı'nın isteğiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şirin'in tüm mal varlığına yönelik dondurma kararı alınmış ve bu karar 24 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştı.

Son dakika | SABAH, FETÖ’nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin’i buldu ve görüntüledi

FETÖ'NÜN İSVEÇ SORUMLUSU KORKU İÇİNDE!

FETÖ İsveç İmamı Şirin'in geçmiş dönemde, örgütün Kolombiya imamlığı ve Rusya imamlığı da bulunuyor. Şirin, ayrıca FETÖ'nün Belçika yapılanması tarafından 2 Eylül 2021 tarihinde kurulan Avrupa Popülizm Araştırmaları Merkezi isimli düşünce kuruluşunun kurucuları arasında yer alıyor. SABAH ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Şirin'in ülkenin başkenti Stockholm'de adım adım izini sürdü.

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