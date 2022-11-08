Giriş Tarihi: 08.11.2022 07:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
07:29
Son dakika | SABAH, FETÖ'nün karanlık imamı Mustafa Kemal Şirin'i buldu ve görüntüledi
Son dakika haberler: SABAH, İsveç'ten iadesi istenen bir firari FETÖ'cüyü daha Stockholm'de buldu. FETÖ elebaşının da tercihi olan krem rengi pardösüsü ve spor şapkasıyla görüntülediğimiz Mustafa Kemal Şirin'i, yakalanma korkusunun sardığı anlaşılıyor. Rusya'nın 2003'te casusluktan kovduğu Şirin, İsveç'te FETÖ'nün Türkiye karşıtı lobisinin bayraktarlığını yapıyor