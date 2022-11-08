Son dakika haberler: SABAH'ın İsveç Stockholm'de günlerce takip ettiği Mustafa Kemal Şirin, FETÖ'nün Rusya'daki okullarının kapatıldığı dönemde örgütün Rusya İmamıydı. Halen FETÖ'nün aktif İsveç ülke sorumluluğunu yürüten Mustafa Kemal Şirin, dönemin Rusya Federasyonu Başkan Vekili olarak görev yapan Vladimir Putin tarafından imzalanan bir kararla 2003 yılında 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle Rusya'dan kovulmuştu. Batılı istihbarat örgütleriyle derin iltisakı nedeniyle 2003 yılında Rusya Federasyonu'na girişi tamamen yasaklanan ve aynı zamanda Rusya'da faaliyet yürüten Tolerans Vakfı Başkanı olan Mustafa Kemal Şirin, Rusya'ya yönelik istihbarat ve casusluk faaliyetlerini, Pensilvanya da gerçekleştirilen şura kararıyla 'İskandinavya İmamı' olarak İsveç'e yerleşti.

Fotoğraflar: Çağrı OĞUZ