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Haberler Galeri SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu'nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:50

SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu'nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu

Son dakika haberi: SABAH'ın duyurduğu Beylikdüzü'nde 4.7 milyar TL'lik imar vurgununa suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. İş insanı Metin Karayazı, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık'ın, Beylikdüzü'ndeki 'Kameroğlu Metrohome Suites' projesindeki usulsüzlüklere göz yumduğunu belirtti. Başkanlık oluruyla projeye ruhsat verildiği iddia ederek 2024 yılında suç duyurusunda bulundu

BARIŞ SAVAŞ
SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu’nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu

Son dakika haberi: Beylikdüzü'nde yaşayan siyasetçi ve İş insanı Metin Karayazı'nın, SABAH'ın dün gündeme getirdiği 4.7 milyar TL'lik imar vurgununa ilişkin suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu’nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde başlayıp, mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık döneminde devam eden bir imar usulsüzlüğü olduğunu belirterek Ağustos 2024 yılında Büyükçekmece Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunarak dilekçe verdiği görüldü.

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SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu’nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu

Usulsüzlüğü anlatan Karayazı, Beylikdüzü'nde bin 692 konut ve 125 mağazadan oluşan 'Kameroğlu Metrohome Suites' projesindeki usulsüz işlemlere göz yumulduğunu projeye ruhsat verilerek suç işlendiğini söyledi.

SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu’nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu

15 KAT YERİNE 17 KAT ÇIKILDI

Projeye göre 15 kat olan blokların 17 kata çıkarıldığını, projede yeşil alan olarak geçen kısma blok yapıldığını, yine projede konut olarak geçen kısımlara dükkan statüsü kazandırıldığını ve tüm bu usulsüz işlemlere belediye tarafından ruhsat verildiğini belirtti.

SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu’nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu

BAŞKANLIK OLURU İLE İMAR FONKSİYONU DEĞİŞTİRİLDİ

Metin Karayazı tespit ettiğini öne sürdüğü usulsüzlükleri şu ifadelerle sıraladı: