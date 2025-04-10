Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
06:50
SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu'nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu
Son dakika haberi: SABAH'ın duyurduğu Beylikdüzü'nde 4.7 milyar TL'lik imar vurgununa suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. İş insanı Metin Karayazı, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık'ın, Beylikdüzü'ndeki 'Kameroğlu Metrohome Suites' projesindeki usulsüzlüklere göz yumduğunu belirtti. Başkanlık oluruyla projeye ruhsat verildiği iddia ederek 2024 yılında suç duyurusunda bulundu