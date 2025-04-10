SON DAKİKA | SABAH gündeme getirmişti! Ekrem İmamoğlu’nun 4.7 milyar TL’lik imar vurgununa suç duyurusu

15 KAT YERİNE 17 KAT ÇIKILDI



Projeye göre 15 kat olan blokların 17 kata çıkarıldığını, projede yeşil alan olarak geçen kısma blok yapıldığını, yine projede konut olarak geçen kısımlara dükkan statüsü kazandırıldığını ve tüm bu usulsüz işlemlere belediye tarafından ruhsat verildiğini belirtti.