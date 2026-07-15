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  • SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesinde "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. SABAH Hüseyin Can Güner'in emniyet ifadesine ulaştı. Güner, ifadesinde "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" savunması yaparken belediyedeki ihale oyunu da ortaya çıktı. Öyle ki açık ihale yerine pazarlık usulü tercih edildiği, 12 firmalı ihalenin katılımın az diye iptal edildiği, 2 firmalı ve 1 firmalı ihaleler yapıldığı anlaşıldı. İşte detaylar

01 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!
Kerim CENGİL Kerim CENGİL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'Suç örgütü', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürüttüğü soruşturmada hakkında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığı sorulan Güner, "Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır. İkamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin 3/4 hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, 06 plakalı Hyundai Bayon marka araç adıma kayıtlı olup annem tarafından kullanılmaktadır. Bu gayrimenkullerin ve taşınır malların tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştirler. İş Bankası, VakıfBank, Finansbank ve Akbank'ta kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi huzur hakkı için Garanti Bankası'ndan hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur" ifadelerini kullandı.

02 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

İHALELERİN HAZIRLANIŞI VE YAPILMASINDAN BİLGİM VE İLGİM YOKTUR
Güner emniyette verdiği ifadesinde, görev süresi boyunca gerçekleştirilen ihale ve alım işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmediğini, bu süreçlerin ilgili müdürlüklerin hazırlığının ardından Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından yürütüldüğünü ihalelerin hazırlanışı ve yapılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Güner, Piyasa fiyat araştırması hangi kriterlere göre ve hangi personeller tarafından yapılmaktadır? Piyasa fiyat araştırması için hangi firmalardan fiyat aldınız? Sorusuna ise belediyenin ilgili birimleri tarafından yapılır. Yukarıda izah ettiğim üzere ilgim ve bilgim yoktur" dedi.

03 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

AÇIK İHALE YERİNE PAZARLIK USULÜ TERCİH EDİLDİ
31 Ağustos 2024 tarihinde sona ereceği önceden bilinen hizmet alım ihalesi için açık ihale sürecinin zamanında tamamlanamadığı tespit edildi. İncelemelerde, ihaleye ilişkin yetkilendirme kararının 7 Haziran 2024'te alındığı, hizmet alım kararının ise 28 Haziran 2024 tarihinde imzalandığı belirlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 31 Temmuz 2024 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale işlemlerinin başlatılmasını talep ettiği, yaklaşık maliyet tekliflerinin 5 Ağustos 2024'te alınmasına rağmen yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ancak 2 Eylül 2024 tarihinde hazırlandığı saptandı. Süreçte yaşanan gecikmeler nedeniyle açık ihale usulü için yeterli süre kalmadığı değerlendirilerek hizmet alımının pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesine karar verildi. Gecikmeye neden olan işlemlerin neden zamanında tamamlanamadığı tespit edildi. Güner ise vermiş olduğu cevapta, ihale sürecindeki gecikmenin şantiye sahasının tahsis işlemlerinin tamamlanamaması, bu sürece ilişkin yazışmaların devam etmesi ve yeni çöp konteyneri alımındaki planlama aksaklıklarından kaynaklandığını savundu. Açık ihale sürecinin yasal olarak yaklaşık üç ay sürmesi nedeniyle mevcut sözleşme sona ermeden ihalenin tamamlanmasının mümkün olmadığını belirten Güner, bu nedenle iki aylık geçici pazarlık ihalesine başvurulduğunu ifade etti.

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04 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

İPTAL EDİLEN İHALENİN ARDINDAN AYNI HİZMET İÇİN YENİ SÜREÇ BAŞLATILDI
14 Ağustos 2024 tarihinde Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek hizmet alım ihalesine teklif vermek üzere davet edildikleri, tekliflerin 16 Ağustos 2024'e kadar sunulmasının istendiği, ancak 17 Ağustos'ta EKAP üzerinden yaptıkları sorgulamada ihalenin iptal edildi ortaya çıktı. Buna karşın incelemede, iptal edilen ihale süreci devam ederken 15 Ağustos 2024 tarihinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden aynı hizmet alımı için yeniden ihale yapılmasını talep ettiği tespit edildi. Bu kapsamda, iptal edilen ihale süreci devam ederken aynı hizmet alımı için neden yeniden ihale hazırlıklarına başlandığının açıklanması istendi. Güner ise soruya, "ihale hazırlık süreçleri ve araç ihtiyacı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce belirlenerek şartnameleri hazırlanmaktadır. Dolayısıyla bu işlemler hakkında bilgim yoktur" diye cevap verdi.

05 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

ÖNCEKİ İHALELERİN KAZANANI YENİ SÜRECE DAVET EDİLMEDİ
İncelemede, daha önce aynı hizmet alım ihalesini üstlenen ve iptal edilen ihalede de ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen yeni ihale sürecine davet edilmediği belirlendi. Şirketin davet edilmeme gerekçesi ise inceleme kapsamında sorgulandı. Konu hakkında bilgisinin olmadığını dile getiren Güner, Yasanın asgari 3 firma davet edilmesini şart koştuğunu daha önce bu işi yapmış olmanın davet şartı olmadığını bu ihalede yasanın ön gördüğü sayının da 2 katı firma davet edildiğini dile getirdi.

İHALEYE DAVET EDİLEN ŞİRKETLERİN HANGİ KRİTERLE GÖRE DAVET EDİLDİĞİ KONUSUNDA BİLGİM YOK

Güner, vermiş olduğu ifadede ihaleye davet edilen şirketler hangi kriterlere göre belirlendi? Sorusuna, "Konu hakkından bilgim yoktur. Yukarıda belirttiğim üzere görev ve yetkim dahilinde değildir" şeklinde cevap verdi. İhaleye davet edilen şirketlere yönelik herhangi bir yönlendirme oldu mu? sorusuna ise Güner, "herhangi bir ihalede yönlendirme olmadı, talimat almadım ve kimseye de talimat vermedim" dedi. İhaleler ile ilgili kimse ile bir bağlantısının olmadığını ifade eden Güner, görüşme ve iletişiminin olmadığını belirterek hiçbir firma yetkilisini tanımadığını söyledi. Firma yetkilileriyle belediyede görevli olan kişilerin, herhangi bir bağlantısı olup olmadığı hususunda bir bilgisinin olmadığını dile getiren Güner, İhalede alınan yaklaşık maliyet teklifinin hazırlanma süreci ile ilgilide bir bilgisinin olmadığını savundu.

06 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

İHALE YETKİLİSİ NEDEN DEĞİŞTİĞİ KONUSUNDA BİLGİM YOK
Soruşturma kapsamında yöneltilen sorulardan biri de, ihalenin müşteki şirkete bırakılmasının ardından ihale yetkilisinin değiştirilerek Bora Özel'in görevlendirilmesine ilişkin oldu. Güner, "Personel yer değişiklikleri ilgili müdürlüklerin kendi iç işleyişi olup memur kadrosundakiler ile ilgili son imza yasa gereği bana gelmektedir. Bunun dışında özel bir sebebi bulunmamaktadır" dedi.

12 FİRMALI İHALE KATILIM AZ DİYE İPTAL EDİLDİ! 2 FİRMALI VE 1 FİRMALI İHALELER YAPILDI
Daha önce gerçekleştirilen üç ihaleye daha az sayıda firmanın katılmasına rağmen bu ihalelerin iptal edilmezken 12 firmanın teklif sunduğu ihalenin "yükleniciler arasında yeterli rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal edildiği ortaya çıktı. Bu soruya Benim о dönemde herhangi bir bilgim ve ilgim bulunmamaktadır" diye cevap veren Güner, ifadesinde, "İhalenin iptal sürecinde herhangi bir dahli bulunmadığını belirterek 12 firmanın teklif vermesine rağmen yalnızca 4 teklifin geçerli sayıldığını, yaklaşık maliyetin yalnızca yüzde 0,71 altında kalan tekliflerin rekabet koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğini söyledi. Bu ihale diğerinden aylık yaklaşık 4 milyon 500 bin lira daha düşük sonuçlanmıştır. Kaldı ki bu zorunlu nedenle yapılan geçici ihale olup buda iptal edilseydi çöp toplama işlemi yapılamazdı. diye cevap verdi. 1 Firmalı ihale neden iptal edilmedi? sorusuna da, "bu ihale diğerinden aylık yaklaşık 3 milyon liradan düşük sonuçlanmıştır. Kaldı ki bu zorunlu nedenle yapılan geçici ihale olup buda iptal edilseydi çöp toplama işlemi yapılamazdı" dedi.

07 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

ESKİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ'NÜN YAZIŞMALARI SORULDU
Soruşturma dosyasında, eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'a ait bir X hesabın paylaşılan yazışmalarda soruldu, yazışmalarda ise şu ifadeler yer aldı:
"X ŞAHSIN : Çankaya Belediyesi derya deniz, senin eline düşen yanıyor belli ki"
"SADIKCAN KÖKSAL : eee özel kalem olmak kolay değil verenden almak lazım"
"X ŞAHSIN : Canım sana bir şey soracağım benim bi arkadaşımın dükkanı kapatıldı. Ruhsat problemi yaşamışlar biri ile görüştü kız arkadaşım Emre doğan diye biri par istemiş arkdaşımda vermedi dükkanı kapandı Sen tanıyor musun?"
SADIKCAN KÖKSAL : Tanıyorum canım. Para almazsa selam bile vermez o yavşak. Neyin ruhsatı bu"
"X ŞAHSIN: Bi restoran işi tatlım, Ne rant dönüyor hayret doğrusu"
SADIKCAN KÖKSAL : Sen bana bilgileri gönder ben yardımcı olurum, Bu işler böyle yürüyor kurtlar sofrası"
Güner ise sorulan soruya u konu ile ilgili bilgim yoktur. Benim dışımda gerçekleşen 3. Kişilerin yazışmalarıdır. Bu konu ile ilgili Sadık Can savcılığa iftira nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştur. Tarafıma gösterilen görsellerin soruşturma dosyası ile alakası yoktur" diye cevap verdi.

08 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

İHALE TAMAMLANDI, ONAY BEKLENİRKEN YETKİLİ DEĞİŞTİ, İPTAL KARARI GELDİ
Soruşturma dosyasına giren ifadeler, ihale sürecinde yaşanan görev değişikliğine ilişkin dikkat çekici iddiaları ortaya koydu. İhale komisyonunda görev yapan Tunç Emre Taşçıoğlu, komisyonun yürüttüğü ihalenin tüm aşamalarının mevzuata uygun şekilde tamamlandığını, yapılan değerlendirme sonucunda en düşük fiyatı ve fiyat dışı unsurlarda en avantajlı teklifi veren firmanın belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığını anlattı. Taşçıoğlu, ihale komisyonunun kararını tamamlamasının ardından sürecin sona ermesi için yalnızca dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'ın onayının beklendiğini belirtti. Ancak bu onayın verilmesinden önce, aynı gün içinde Ali Yalçın'ın Hüseyin Can Güner tarafından görevden alındığını, yerine Bora Özel'in ihale yetkilisi olarak görevlendirildiğini ve kısa süre sonra da ihalenin iptal edildiğini ifade etti. Görev değişikliğinin neden yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgisinin bulunmadığını söyleyen Taşçıoğlu, yaşanan sürecin gerekçesini bilmediğini kaydetti.

"İHALEYİ İPTAL ETTİRECEK BİR GEREKÇE YOKTU"
İfadesinde, komisyonun gerçekleştirdiği ihalenin hukuka ve ihale mevzuatına uygun olduğunu savunan Taşçıoğlu, ihalenin iptal edilmesini gerektirecek herhangi bir usulsüzlük veya hukuki eksikliğin bulunmadığını öne sürdü. İhalenin hem en düşük fiyat hem de fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak kamu yararı doğrultusunda sonuçlandırıldığını belirten Taşçıoğlu, komisyonun görevini eksiksiz yerine getirdiğini ifade etti.

09 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

"ALİ YALÇIN BÖYLE BİR İHALEYİ İPTAL ETMEZDİ"
Taşçıoğlu, görev yaptığı ihale komisyonundaki çalışma arkadaşlarının ve dönemin ihale yetkilisi Ali Yalçın'ın yasalara aykırı bir ihale gerçekleştirmeyeceğini savunarak, hukuka uygun şekilde tamamlanan bir ihalenin de Ali Yalçın tarafından iptal edilmeyeceğini dile getirdi. İfadesinde, "Bizim yaptığımız ihalede kamu yararı gözetildi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlendi" değerlendirmesinde bulunan Taşçıoğlu, Ali Yalçın'ın görevden alınmasının ve yerine Bora Özel'in getirilmesinin ardından yaşanan iptal sürecinin nedenine ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Güner, Taşçıoğlu'nun ifadesine karşılık sorulan soruya ise "kendi kişisel kanaatlerini belirtmiştir" diye cevap verdi.

10 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

İHALE SÜRECİNİN ARDINDAN GÖREVDEN ALMALAR OLDU
Soruşturma dosyasına giren ifadeler, ihale sürecinin ardından belediyede yaşanan görev değişikliklerine ilişkin dikkat çekici iddiaları da ortaya koydu. Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapan Songül Ulusal, ihale sürecinde doğrudan görev almadığını ancak yaşanan idari değişikliklere tanıklık ettiğini anlattı. Ulusal'ın ifadesine göre, ihalenin gerçekleştirildiği dönemde ihale yetkilisi Ali Yalçın, Mali Hizmetler Müdürü ise Ali Alper Üstündağ'dı. Ancak ihale sürecinin ardından önce Ali Alper Üstündağ'ın müdürlük görevinden alındığını, aynı dönemde ihale yetkilisi Ali Yalçın'ın da görevden uzaklaştırıldığını belirten Ulusal, bu isimlerin yerine Mehmet Yıldırım'ın Mali Hizmetler Müdürü, Bora Özel'in ise ihale yetkilisi olarak görevlendirildiğini söyledi.

11 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

"İLK İŞLEMİ İHALEYİ İPTAL ETMEK OLDU"
İfadesinde, Bora Özel'in ihale yetkilisi olarak göreve başladıktan sonra yaptığı ilk işlemin söz konusu ihaleyi iptal etmek olduğunu öne süren Ulusal, iptal gerekçesi olarak da yaklaşık maliyet ile ihaleyi kazanan firmanın teklifi arasındaki farkın düşük olduğunun kendilerine aktarıldığını ifade etti. Yaşanan görev değişikliklerinin ihale süreciyle bağlantılı olduğunu düşündüğünü dile getiren Ulusal, bu kanaati nedeniyle yürüttüğü müdür yardımcılığı görevinden ayrılmak için dilekçe verdiğini söyledi.

"DİLEKÇEDEN İKİ HAFTA SONRA FEN İŞLERİ'NE GÖREVLENDİRİLDİM"
Ulusal, istifa dilekçesinin ardından yaklaşık iki hafta içinde, 5018 sayılı Kanun'da mali hizmetler uzmanlarının kendi birimleri dışında görevlendirilemeyeceğine ilişkin düzenlemeye rağmen Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiğini öne sürdü. Bu işleme karşı dava açmadığını belirten Ulusal, gerekçe olarak ise yeni atanan Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Yıldırım ile çalışmak istememesini gösterdi.

12 SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

"SATIN ALMA BİRİMİNDEKİ HERKES AYRILDI"
İfadesinde dikkat çeken bir başka iddia da satın alma birimindeki personelin durumu oldu. Ulusal, söz konusu ihale sürecinin ardından satın alma biriminde görev yapan tüm çalışanların dilekçe vererek birimden ayrıldığını belirterek, ihale ve sonrasında yaşanan görev değişikliklerine ilişkin bildiklerinin bunlarla sınırlı olduğunu ifade etti. Güner ise bu konuya ilişkin sorulan soruya , "Kendi kişisel kanaatlerini belirtmiştir. Kaldı ki bu düşüncesinden dolayı görev yerinin değiştirildiği iddiasının mesnetsiz olduğunu düşünüyorum. Kendisi ile ilgili herhangi bir görüşmem olmadığından düşüncesini de bilmiyorum. Kendisi de Mali Hizmetler Müdürü ile çalışmak istemediğini ifadesinde beyan etmiştir. Bu talebi doğrultusunda işlem yapılmış olabilir" diye cevap verdi. Güner, ifadesini sonunda suç teşkil eden bir eylemim yoktur. Suçsuzum bu nedenle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ÇANKAYA

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