SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!
SON DAKİKA… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesinde "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı. SABAH Hüseyin Can Güner'in emniyet ifadesine ulaştı. Güner, ifadesinde "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" savunması yaparken belediyedeki ihale oyunu da ortaya çıktı. Öyle ki açık ihale yerine pazarlık usulü tercih edildiği, 12 firmalı ihalenin katılımın az diye iptal edildiği, 2 firmalı ve 1 firmalı ihaleler yapıldığı anlaşıldı. İşte detaylar