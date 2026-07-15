SON DAKİKA… SABAH Hüseyin Can Güner’in ifadesine ulaştı! Görmedim duymadım bilmiyorum savunması: Dikkat çeken ‘ihale’ oyunu!

ÖNCEKİ İHALELERİN KAZANANI YENİ SÜRECE DAVET EDİLMEDİ

İncelemede, daha önce aynı hizmet alım ihalesini üstlenen ve iptal edilen ihalede de ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen yeni ihale sürecine davet edilmediği belirlendi. Şirketin davet edilmeme gerekçesi ise inceleme kapsamında sorgulandı. Konu hakkında bilgisinin olmadığını dile getiren Güner, Yasanın asgari 3 firma davet edilmesini şart koştuğunu daha önce bu işi yapmış olmanın davet şartı olmadığını bu ihalede yasanın ön gördüğü sayının da 2 katı firma davet edildiğini dile getirdi.

İHALEYE DAVET EDİLEN ŞİRKETLERİN HANGİ KRİTERLE GÖRE DAVET EDİLDİĞİ KONUSUNDA BİLGİM YOK

Güner, vermiş olduğu ifadede ihaleye davet edilen şirketler hangi kriterlere göre belirlendi? Sorusuna, "Konu hakkından bilgim yoktur. Yukarıda belirttiğim üzere görev ve yetkim dahilinde değildir" şeklinde cevap verdi. İhaleye davet edilen şirketlere yönelik herhangi bir yönlendirme oldu mu? sorusuna ise Güner, "herhangi bir ihalede yönlendirme olmadı, talimat almadım ve kimseye de talimat vermedim" dedi. İhaleler ile ilgili kimse ile bir bağlantısının olmadığını ifade eden Güner, görüşme ve iletişiminin olmadığını belirterek hiçbir firma yetkilisini tanımadığını söyledi. Firma yetkilileriyle belediyede görevli olan kişilerin, herhangi bir bağlantısı olup olmadığı hususunda bir bilgisinin olmadığını dile getiren Güner, İhalede alınan yaklaşık maliyet teklifinin hazırlanma süreci ile ilgilide bir bilgisinin olmadığını savundu.