Son dakika: SABAH, selin birinci yılında Bozkurt'ta! "Devlet Bozkurt'u bir yılda ayağa kaldırdı"

Bozkurt'a selden bir yıl sonra gelen Emine Derya, biz Bozkurt'u tanıyamadık. İlçe yeniden yapılmış, her yer değişmiş" dedi. Esnaf Mustafa Tezel ise "devleti görmek isteyen varsa, devlet burada. Siyasiler buraya geldiğinde konuşuyor. Devlet işte burada. O devlete Allah zeval vermesin. Başkan Erdoğan'dan da Allah razı olsun" dedi.



