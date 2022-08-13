Giriş Tarihi: 13.08.2022 06:49
Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
06:51
Son dakika: SABAH, selin birinci yılında Bozkurt'ta! "Devlet Bozkurt'u bir yılda ayağa kaldırdı"
Son dakika haberi: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketi dolayısıyla ev ve iş yerlerinin yıkıldı. Yaşanan felakette 65 vatandaş hayatını kaybederken, selde kaybolan 8 kişide bulunamamıştı. Devlet, bütün imkanlarıyla felaketin yaşandığı ilk günden bu yana Bozkurt'u yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor.