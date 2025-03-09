Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | 'Sahte diploma' skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 06:29

SON DAKİKA | 'Sahte diploma' skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Kıbrıs'taki "tanınırlığı" olmayan üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişte YÖK tarafından tespit edilen usulsüzlüklerden biri de yatay geçiş kontenjanının yok sayılması oldu. Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınırlığının olup olmadığını YÖK'e sormadan Ekrem İmamoğlu'nun işlemlerini başlattığı ortaya çıkan fakültenin bu usulsüzlüğün yanı sıra Ekrem İmamoğlu yatay geçiş yapabilsin diye kontenjan kuralını da yok saydığı öğrenildi.

YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | ’Sahte diploma’ skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...

Son dakika haberi: YÖK'ün hazırladığı raporda, Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıf için mevzuata göre 10 kişilik kontenjan ilan edilmesine rağmen bu sınıfa mevzuata aykırı olarak 48 kişinin geçiş yaptığı görüldü.

SON DAKİKA | ’Sahte diploma’ skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...

Öte yandan yine mevzuat gereği tüm fakülte sınıfları (2,3,4) için ilan edilen yatay geçiş kontenjanın yalnızca 3'te 1'inin yurt dışındaki üniversitelerden yapılacak geçişler için kullanılması gerekirken bu kuralında hiçe sayıldığı ve 80 kişi ilan edilen kontenjanın 51'inin yurt dışı geçişler için kullanıldığı tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | ’Sahte diploma’ skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...

10 KİŞİLİK KONTENJAN İLAN EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 27 Haziran 1990 tarihinde, 1990/1991 öğretim yılı için diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirledi.

SON DAKİKA | ’Sahte diploma’ skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...

Ekrem İmamoğlu'nun da geçiş yaptığı İngilizce işletme 2. Sınıf için "Sınıfın ilk yılındaki sayısı ile mevcut sayısı arasındaki fark" gözetilerek 10 kişilik kontenjan belirlendi.

SON DAKİKA | ’Sahte diploma’ skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...

İMAMOĞLU İÇİN KONTENJAN 48'E ÇIKARILDI

Ekrem İmamoğlu, 29 Ağustos 1990 tarihinde YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapmak için başvuruda bulundu.