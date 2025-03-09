SON DAKİKA | ’Sahte diploma’ skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...

Son dakika haberi: YÖK'ün hazırladığı raporda, Ekrem İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıf için mevzuata göre 10 kişilik kontenjan ilan edilmesine rağmen bu sınıfa mevzuata aykırı olarak 48 kişinin geçiş yaptığı görüldü.



