Giriş Tarihi: 09.03.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
06:29
SON DAKİKA | 'Sahte diploma' skandalında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu geçiş yapsın diye...
Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Kıbrıs'taki "tanınırlığı" olmayan üniversiteden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişte YÖK tarafından tespit edilen usulsüzlüklerden biri de yatay geçiş kontenjanının yok sayılması oldu. Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınırlığının olup olmadığını YÖK'e sormadan Ekrem İmamoğlu'nun işlemlerini başlattığı ortaya çıkan fakültenin bu usulsüzlüğün yanı sıra Ekrem İmamoğlu yatay geçiş yapabilsin diye kontenjan kuralını da yok saydığı öğrenildi.