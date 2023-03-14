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Haberler Galeri Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç
Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 08:02

Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç

Ortak olmalarına rağmen adeta soğuk savaş yürüten 6'lı koalisyon masasının adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklandığı günden bu yana muhalefet seçim kampanyasını sürdürürken özellikle deprem bölgesinde lüks uçaklarla gidip çadırda kalma oyunlarıyla tepki çekmişti. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anketi açıkladı A Haber'e konuk olan Aktaş, deprem felaketinin ardından gerçekleştirilen ve depremzedelerin de katıldığı ankette iktidar ve muhalefet açısından son durumu yüzdelerle verdi.

Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarılıdı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu.

İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları...

Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç

SON ANKET SONUÇLARI

Yapılan son anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.

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Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç

"6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"

Evet katılıyorum %96,5
Hayır katılmıyorum %3,5

Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç

"Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"

Evet katılıyorum %63,6
Hayır katılmıyorum %36,4

Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç

"AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"

Olumlu buluyorum %83,6
Olumsuz buluyorum %16,4

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