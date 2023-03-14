Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Seçim sürecine giren Türkiye'de deprem felaketiyle ilişkili güven sorularının yöneltildiği ankete depremzedelerin de katıldığı aktarılıdı. Aktaş 3 binden fazla seçmenle görüşüldüğünü aktardığı ankette iktidar, muhalefet, depremle mücadele, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde sorular yöneltildiğini belirtti ve sonucu duyurdu.

İşte İhsan Aktaş'ın detaylarını verdiği son anket çalışmasının sonuçları...