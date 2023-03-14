Giriş Tarihi: 14.03.2023 08:02
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023
08:02
Son dakika | Seçim sürecinde son güven anketi açıklandı: Depremzedelerin katıldığı ankette çarpıcı sonuç
Ortak olmalarına rağmen adeta soğuk savaş yürüten 6'lı koalisyon masasının adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklandığı günden bu yana muhalefet seçim kampanyasını sürdürürken özellikle deprem bölgesinde lüks uçaklarla gidip çadırda kalma oyunlarıyla tepki çekmişti. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son anketi açıkladı A Haber'e konuk olan Aktaş, deprem felaketinin ardından gerçekleştirilen ve depremzedelerin de katıldığı ankette iktidar ve muhalefet açısından son durumu yüzdelerle verdi.