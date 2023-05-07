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Haberler Galeri Son dakika | Şehit babası buz gibi 7'li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 07:58

Son dakika | Şehit babası buz gibi 7'li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?

Son dakika haberler: Şehit Özel Harekat Polisi Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi Millet İttifakı'na terör örgütleriyle işbirliği tepkisi gösterdi. 14 Mayıs seçimlerinin partiler üstü bir seçim olduğu ve söz konusunun vatan, millet ve bayrak olduğunu ifade eden şehit babası, Millet İttifakı'nın HDP ve terör ile yan yana gelmesinin şehit ailelerini derinden yaraladığını belirtti. Oy kullanacak vatandaşlara seslenen şehit babası, "Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Elinizi vicdanınıza koyun ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatanımızı hainlere teslim etmeyin" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika | Şehit babası buz gibi 7’li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?

Son dakika... DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in "14 Mayıs'ta İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz, tecride son vereceğiz" sözlerine büyük tepki gösteren şehit babası İsmail Kayadibi "Bebek katilini serbest bırakacaklarını söyleyenlerle evladımı ve arkadaşlarını şehit edenlerle yol yürüyenlere benim milletim oy vermez" diye konuştu. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da sözde milliyetçi olduğunu, 5 ay boyunca Ankara Karşıyaka polis şehitliğine elektrik bağlatmadığını ve Yavaş'ın şehit ailelerine değer vermediğini söyleyen Kayadibi, "Sözde milliyetçi olduğunu iddia ediyor, 5 ay bize elektrik vermedi, Allah göstermesin cumhurbaşkanı yardımcı olsa kim bilir neler olur" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Şehit babası buz gibi 7’li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?

Şehit babası, seçim öncesinde SABAH'a şunları anlattı:

HİÇ Mİ YÜREĞİNİZ SIZLAMIYOR?

6'lı diye başlayıp ne oldukları belli olmayan Millet İttifakı'na sesleniyorum. Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Bir şehit ailesinin görüntülerini izinsiz şekilde kullandılar. Biz Millet İttifakı'na karşıyız. Milliyetçiyim, sağcıyım diyerek şehitlerimizi kullanmasınlar. İçlerinde milliyetçi olduğunu söyleyenler vardı, bunların hiç mi yüreği sızlamıyor HDP ile iş birliği yapılmasından? Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı? Evlatlarımızı şehit edenlerle bir arada olurken vicdanları sızlamıyor mu?

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Son dakika | Şehit babası buz gibi 7’li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?

YAVAŞ, ŞEHİTLİĞE ELEKTRİK VERİLMESİNİ BİLE GECİKTİRDİ

5 ay boyunca polis şehitliği elektriksiz kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş neredeydi? Trafo arızası vardı, giderilmesi için başvuru yaptık. Dağıtım şirketi belediyenin abonelik başvurusu yapması gerektiğini söyledi. 10 Nisan Polis Haftası'ndan bir gün önce abonelik yaptırıldı.

Son dakika | Şehit babası buz gibi 7’li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?

Belediyeyi idare edemeyen bir insan nasıl cumhurbaşkanı yardımcısı olacak? Şehitliğe hizmet etmeyen kişi, şehitlerin adını kullanmasın. Seçilmeden bize böyle davrananlar velev ki seçilseler buraları yerinden ederler.

Son dakika | Şehit babası buz gibi 7’li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?

OY KULLANIRKEN 2 KEZ DÜŞÜNÜN

Bir şehit babası olarak millet ittifakına oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza sesimi duyurmak istiyorum. Türkiye genelinde ne kadar şehit ailesi ve gazi varsa bunlara fırsat vermesinler. İçinizde ufak bir memleket sevgisi, bayrağın ve şehitlerimizin hatırı varsa oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun ve 2 kez düşünün. Millete sesleniyorum, bizim çocuklarımızı kim öldürdü? Halkımız evlatlarımızı şehit edenlerle yol yürüyenlere nasıl oy verecek? Şehit ailelerinin döktüğü her bir damla gözyaşının hesabını verecekler.

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