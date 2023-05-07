Son dakika | Şehit babası buz gibi 7’li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?

Şehit babası, seçim öncesinde SABAH'a şunları anlattı:

HİÇ Mİ YÜREĞİNİZ SIZLAMIYOR?

6'lı diye başlayıp ne oldukları belli olmayan Millet İttifakı'na sesleniyorum. Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Bir şehit ailesinin görüntülerini izinsiz şekilde kullandılar. Biz Millet İttifakı'na karşıyız. Milliyetçiyim, sağcıyım diyerek şehitlerimizi kullanmasınlar. İçlerinde milliyetçi olduğunu söyleyenler vardı, bunların hiç mi yüreği sızlamıyor HDP ile iş birliği yapılmasından? Bebek katili Öcalan ve Demirtaş'a özgürlük vaat edenlerle yol yürümekten utanmıyorlar mı? Evlatlarımızı şehit edenlerle bir arada olurken vicdanları sızlamıyor mu?

