Giriş Tarihi: 07.05.2023 07:58
Güncelleme Tarihi: 07.05.2023
07:58
Son dakika | Şehit babası buz gibi 7'li masa gerçeğini anlattı: Utanmıyor musunuz siz?
Son dakika haberler: Şehit Özel Harekat Polisi Şükrü Can Kayadibi'nin babası İsmail Kayadibi Millet İttifakı'na terör örgütleriyle işbirliği tepkisi gösterdi. 14 Mayıs seçimlerinin partiler üstü bir seçim olduğu ve söz konusunun vatan, millet ve bayrak olduğunu ifade eden şehit babası, Millet İttifakı'nın HDP ve terör ile yan yana gelmesinin şehit ailelerini derinden yaraladığını belirtti. Oy kullanacak vatandaşlara seslenen şehit babası, "Evlatlarımızın adını kullanarak siyaset yapmasınlar. Elinizi vicdanınıza koyun ve şehitlerimizin kanlarıyla sulanan vatanımızı hainlere teslim etmeyin" dedi.