SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...

Bloke kararı sonrası kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO'nun SGK veya vergi borcu bulunmadığını, borcun yalnızca 16 iştirak şirketinden 6'sına ait olduğunu ileri sürdü.

Haciz işlemi nedeniyle bu şirketlerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu belirten Yavaş, toplam borç tutarının yaklaşık 52 milyon TL olduğunu ifade etti. Haciz uygulanan şirketler arasında Bugsaş A.Ş. (16 milyon TL), Belpa A.Ş. (15,6 milyon TL), Belka A.Ş. (17,5 milyon TL), Anfa Peyzaj (1,6 milyon TL), Anfa Güvenlik (1,26 milyon TL) ve Anket A.Ş. (107 bin TL) yer aldı.