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Haberler Galeri SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...
Giriş Tarihi: 21.12.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 07:47

SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçlarını ödemeyen ve en fazla borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydu. Blokelerin, belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarını da kapsadığı belirtildi. SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi uygulanmış, bu kapsamda 5 milyar 700 milyon TL borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sırada yer aldığı açıklandı.

TOLGA ÖZLÜ
SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçlarını ödemeyen ve en fazla borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydu. Blokelerin, belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarını da kapsadığı belirtildi.

SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...

SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi uygulandığı, bu kapsamda 5 milyar 700 milyon TL borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sırada yer aldığı açıklandı.

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SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...

Bloke kararı sonrası kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye ve bağlı kuruluşları ASKİ ile EGO'nun SGK veya vergi borcu bulunmadığını, borcun yalnızca 16 iştirak şirketinden 6'sına ait olduğunu ileri sürdü.

Haciz işlemi nedeniyle bu şirketlerin tüm hesaplarına bloke konulduğunu belirten Yavaş, toplam borç tutarının yaklaşık 52 milyon TL olduğunu ifade etti. Haciz uygulanan şirketler arasında Bugsaş A.Ş. (16 milyon TL), Belpa A.Ş. (15,6 milyon TL), Belka A.Ş. (17,5 milyon TL), Anfa Peyzaj (1,6 milyon TL), Anfa Güvenlik (1,26 milyon TL) ve Anket A.Ş. (107 bin TL) yer aldı.

SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...

SAYIŞTAY DEFALARCA UYARMIŞ

Sayıştay'ın 2023 yılı denetim raporlarında, ABB iştirak şirketleri BUGSAŞ ve ANFA'nın yasal ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle mali kayıplara uğradığı ortaya çıktı. Raporda, iki şirketin toplamda milyonlarca liralık gecikme zammı ve idari para cezası ödediği tespit edildi. Ayrıca Sayıştay'ın 2022 raporlarında da Yavaş yönetiminin vergi borçlarına karşın uyarıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...

Raporlara göre; BEL-PA, PORTAŞ, BUGSAŞ'da çalışan işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı görülmüştü. BELPA'nın'da yüksek miktarda vergi ve SGK borcu olduğu, geciken bu borçlar nedeniyle şirkete bir de yüksek miktarda gecikme zammı ve faiz gibi ilave maliyetler çıktığına değinilmiş, PORTAŞ'ında, şirketin yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği yer almıştı.

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