Giriş Tarihi: 21.12.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
07:47
SON DAKİKA | SGK borçları nedeniyle hesaplarına bloke konulmuştu! O gerçek ortaya çıktı: SGK uyardı oralı olmadı...
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK prim borçlarını ödemeyen ve en fazla borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydu. Blokelerin, belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarını da kapsadığı belirtildi. SGK'ya toplamda en fazla prim borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi uygulanmış, bu kapsamda 5 milyar 700 milyon TL borç ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk sırada yer aldığı açıklandı.