Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
11:29
SON DAKİKA: Sinan Ateş'in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!
Tarihler 30 Aralık 2022'yi gösterdiğin Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'a silahlı saldırıya uğradı. Beş merminin isabet ettiği Ateş kurtarılamadı. Sinan Ateş cinayeti davası ise bugün yeniden başladı. Sinan Ateş'in avukatı Ali Yücel davadan çekildi ve Yücel'in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı. Mahkemede Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Doğukan Çep "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazılmış" ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları…