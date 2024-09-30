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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sinan Ateş'in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!
Giriş Tarihi: 30.09.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 11:29

SON DAKİKA: Sinan Ateş'in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!

Tarihler 30 Aralık 2022'yi gösterdiğin Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'a silahlı saldırıya uğradı. Beş merminin isabet ettiği Ateş kurtarılamadı. Sinan Ateş cinayeti davası ise bugün yeniden başladı. Sinan Ateş'in avukatı Ali Yücel davadan çekildi ve Yücel'in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı. Mahkemede Bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan tutuklu sanık Doğukan Çep "Selman Bozkurt sağ omzundan vurulduğu halde 'sol omzundan vuruldu' yazılmış" ifadelerini kullandı. İşte davanın detayları…

AA
SON DAKİKA: Sinan Ateş’in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

SON DAKİKA: Sinan Ateş’in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 5 gün sürmesi planlanan duruşmalar nedeniyle salon girişi ve içinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

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SON DAKİKA: Sinan Ateş’in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!

TETİKÇİ ERAY ÖZYAĞICI 35 DAKİKA KALDIRIMDA BEKLEDİ
Ateş'in öldürülmesine ilişkin olay anını gösteren kamera görüntülerinin analizini içeren bilirkişi raporu da dava dosyasına eklendi. Raporda, cinayetin gerçekleştiği Kızılırmak Mahallesi 1156. Sokak üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin, silahlı saldırı anının öncesini ve sonrasını gösterdiği belirtildi. Silahlı saldırı öncesi tetikçi Eray Özyağcı'nın yaklaşık 35 dakika olay yerindeki kaldırımda beklediği, Ateş ve iki arkadaşının geldiği yönün tersine doğru bakıp etrafı gözetlediği aktarılan raporda, saat 13.34'de Ahmet Keçik'in ve Selman Bozkurt birlikte geldikleri sırada Özyağcı'nın ateş ettiği ve Ateş'in yere doğru yüzüstü düştüğü kaydedildi. Özyağcı'nın, Ateş'in solunda bulunan Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı Keçik'in de kendini korumak amacıyla sokaktaki hafif ticari aracın arkasına saklandığı anlatılan raporda, şu değerlendirmelere yer verildi: "Özyağcı'nın Ateş'e defaten ateş ettiği ve Özyağcı dışında Ateş'e ateş eden olmadığı görülmektedir. Özyağcı'nın Bozkurt'a ateş ettiği ve sol tarafından yaraladığı görülmektedir. Özyağcı'nın Keçik'e doğru ateş ettiği görülmektedir. Keçik'in, yerde yatan Ateş'in üzerinden tabanca alarak Özyağcı'nın kaçtığı tarafa doğru ateş ettiği görülmektedir. Bozkurt'un, Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin tabanca olup olmadığı anlaşılamamıştır."

SON DAKİKA: Sinan Ateş’in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, celse arasında cinayet anına ilişkin kamera kaydının bilirkişi raporunun geldiğini ve isteyen sanıkların rapora karşı beyanda bulunabileceğini bildirdi.

SON DAKİKA: Sinan Ateş’in avukatı değişti! Sanık Doğukan Çep mahkemede ifade verdi!

Bu arada duruşma salonuna basın kartı olmayan basın mensupları alınmadı. Avukatların sorusu üzerine bilgilendirmede bulunan Mahkeme Başkanı Güven, "Basın kartı olan kişiler ancak basın mensubu olarak kabul ediliyor. Basın kartının kime verilip verilmeyeceğine Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Bizim yetkimiz yok. Biz 'bu da basın mensubudur' deyip de yetkimizi aşamayız." dedi.

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