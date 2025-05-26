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Haberler Galeri SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var 
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 06:58

SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var 

Son dakika haberi: Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrolden sonra Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde de çalışmalar devam ediyor. Terörden temizlenen Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap Lokasyonu F-320/1 Kulesi ile petrol arama çalışmaları hız kazandı. Kırsal alana petrol arama kulesi kurulan Diyarbakır'ın Sur ilçesinden de yeni bir müjde bekleniyor.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var

Son dakika haberi: Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi Petrol sahalarında günlük üretim 81 bin varile ulaşırken, Gabar'ın ardından Şırnak'ın her bölgesinde petrol arama çalışmaları hız kazandı.

SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var

Özellikle Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı'nda çalışmalar yoğunlaştı. Bir dönem terörden dolayı güvenlik gerekçesiyle yasak olan bölgelerden petrol fışkırıyor.

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SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var

Kato Dağı'ndaki çalışmaları AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından duyurdu.

SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var

Milletvekili Tatar, "Petrol şehri haline gelen Şırnak ilimizin ardından, inşallah ilçelerimizin her köşesinde yeni Gabarlar keşfedilir ve ülkemizin enerji bağımsızlığına en büyük katkıyı sağlarız" dedi.

SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var

SUR'DAN PETROL MÜJDESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, Türkiye'de petrol üretiminde Gabar'dan sonra 2'inci sıraya yükselen Diyarbakır'da da farklı noktalarda arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.