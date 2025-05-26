Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
06:58
SON DAKİKA | Sıra Kato ve Sur’dan petrol müjdesinde! İki bölgede de yüksek rezerv beklentisi var
Son dakika haberi: Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrolden sonra Beytüşşebap İlçesi Kato Dağı bölgesinde de çalışmalar devam ediyor. Terörden temizlenen Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap Lokasyonu F-320/1 Kulesi ile petrol arama çalışmaları hız kazandı. Kırsal alana petrol arama kulesi kurulan Diyarbakır'ın Sur ilçesinden de yeni bir müjde bekleniyor.