Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
07:40
Son seçim anketinde 6'lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4'e katladı
Son dakika son seçim anketi haberleri: 14 mayısta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürerken kamuoyu yoklamalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. 6'lı masada bitmek bilmeyen belirsizlik ve krizler özellikle CHP ve İYİ Parti adeta çöküşü getirdi. Seçmenin gönlünden geçen adayların oy oranlarına bakıldığında da Başkan Erdoğan'ın en yakın takipçisine dahi 4 kat fark attığı görülüyor. Cumhur İttifakı içerisindeki adaylar ve Millet İttifakı içerisindeki adayların oy toplamları ise seçimin olası sonucunu karşımıza çıkarıyor. OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir SABAH.com.tr'ye açıkladı