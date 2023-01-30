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Haberler Galeri Son seçim anketinde 6'lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4'e katladı
Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 07:40

Son seçim anketinde 6'lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4'e katladı

Son dakika son seçim anketi haberleri: 14 mayısta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürerken kamuoyu yoklamalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. 6'lı masada bitmek bilmeyen belirsizlik ve krizler özellikle CHP ve İYİ Parti adeta çöküşü getirdi. Seçmenin gönlünden geçen adayların oy oranlarına bakıldığında da Başkan Erdoğan'ın en yakın takipçisine dahi 4 kat fark attığı görülüyor. Cumhur İttifakı içerisindeki adaylar ve Millet İttifakı içerisindeki adayların oy toplamları ise seçimin olası sonucunu karşımıza çıkarıyor. OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir SABAH.com.tr'ye açıkladı

M. FATİH GEDİMAN
Son seçim anketinde 6’lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4’e katladı

Son dakika son seçim anketi haberleri: Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'a alınmasının ardından gözlerin çevrildiği 6'lı masadan halen aday ismi çıkmadı. İç hesaplaşmalar, HDP ortaklığı, bireysel açıklamalar ve belirsizlik nedeniyle hızla oy kaybeden 6'lı masanın bu durumu seçim anketlerinde de kendisini göstermeye başladı. Son seçimlerde başarılı seçim tahminleri ve nokta atışı puanlamaları ile dikkat çeken OPTİMAR'ın 2023 için son seçim anketi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Son seçim anketinde 6’lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4’e katladı

"Türkiye'nin Nabzı" başlığıyla aylık olarak gerçekleştirdikleri seçim anketini OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir ile konuştuk. Son 12 aylık seçim anketlerinin neticesini SABAH.com.tr ile paylaşan ve değerlendiren Daşdemir farkın iki yönlü olarak hızla açıldığını aktardı.

İşte OPTİMAR'IN 2023 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili mücadesi için gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları...

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Son seçim anketinde 6’lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4’e katladı

BAŞKAN ERDOĞAN EN YAKIN TAKİPÇİSİNİ 4'E KATLAMIŞ DURUMDA

Seçim anketinin en çarpıcı sonucu aday olması beklenen isimlerin oy oranları ve bu isimlerin aralarındaki fark. Aday ismi ile yapılan anketlere göre "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?" sorusuna yüzde 42,1 gibi ezici bir oranla Başkan Recep Tayyip Erdoğan cevabı verilirken Erdoğan'ın en yakın takipçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu neredeyse 4'e katladığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı 10,5'te kaldı.

LİSTEDEKİ TÜM MASA ADAYLARINI TOPLASAK BİLE ERDOĞAN'IN 10 PUAN GERİSİNDE KALIYORLAR

Aynı soruda oluşan tablonun çarpıcı yönü ise şu; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı listede 6'lı masa içerisinde yer alan tüm isimlerin toplam oy oranı bile 33,8'de kalıyor.

Son seçim anketinde 6’lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4’e katladı

ERDOĞAN'I AŞACAK SÖYLEM GELİŞTİREMEDİLER

Hilmi Daşdemir bu sonuçlar ilgili yaptığı değerlendirmede "Erdoğan 20 yıllık iktidarından sonra hala yüzde 40-50 bandında bir yerde olması muhalefetin aslında bir ismi öne çıkaramadığı ve Erdoğan'ı aşacak bir söylem geliştiremediğinin göstergesi" ifadelerini kullandı

Son seçim anketinde 6’lı masa çöküşü; CHP ve İYİ Parti kritik eşiği aşağı yönlü kırdı! Erdoğan en yakın rakibini 4’e katladı

ADAYLIK İÇİN PARTİLERE OLAN GÜVEN

Son seçim anketindeki diğer bir soru ise çıkacak adayı yalnızca partilerin belirlemesi durumunda vatandaşın kime güveneceğini irdeledi. "Hangi partini adayını seçerdiniz?" sorusunun cevabı da AK Parti oldu.

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