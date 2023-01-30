"Türkiye'nin Nabzı" başlığıyla aylık olarak gerçekleştirdikleri seçim anketini OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir ile konuştuk. Son 12 aylık seçim anketlerinin neticesini SABAH.com.tr ile paylaşan ve değerlendiren Daşdemir farkın iki yönlü olarak hızla açıldığını aktardı.

İşte OPTİMAR'IN 2023 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili mücadesi için gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları...