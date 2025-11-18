SON DAKİKA | Suç gelirlerini böyle akladılar! Ekrem İmamoğlu suç örgütünün villa vurgunu

VİLLA AŞKI YENİ DEĞİL
İmamoğlu'nun villa tutkusunu gösteren bir başka eylem ise işadamı Adem Kameroğlu'ndan elde edilen villaydı. Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'ndeki 'Metro Home' isimli sitenin bulunduğu arsanın ruhsatını alabilmek için belediyeye başvuruda bulunduğunu, o dönem Büyükçekmece'deki 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinin devam ettiğini söyledi. Ardından Tuncay Yılmaz ile görüştüğünü, ruhsata karşı Ekrem İmamoğlu için lüks villa seçeceklerini ve belediyenin zorluk çıkarmasından dolayı bu teklifi kabul ettiğini itiraf etti. İmamoğlu'nun aracılığıyla Tuncay Yılmaz'ın projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulunduğunu, villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan istekler Adem Kameroğlu'na yaptırıldı.