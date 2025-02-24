SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner’den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular

Son dakika haberi: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Maydonoz Döner'den yapılan para transferleriyle ilgili MASAK'tan talep ettiği raporda şoke eden detaylar yer aldı. Maydonoz Döner'in şubelerinin, tüm yıllar boyunca 9 bin 671 farklı çalışanı olduğu tespit edildi.



