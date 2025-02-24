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Haberler Galeri SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner'den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular
Giriş Tarihi: 24.02.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 06:40

SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner'den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular

Son dakika haberi: Maydonoz Döner'in FETÖ'ye finans sağladığının ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şirketin darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı. Şirketin tüm zamanlarda 9 bin 671 çalışanı arasındaki 326 kişinin Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Cumhurbaşkanına Suikast, Casusluk, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.

Halit TURAN
SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner’den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular

Son dakika haberi: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun Maydonoz Döner'den yapılan para transferleriyle ilgili MASAK'tan talep ettiği raporda şoke eden detaylar yer aldı. Maydonoz Döner'in şubelerinin, tüm yıllar boyunca 9 bin 671 farklı çalışanı olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner’den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular

Bu çalışanlardan 2 bin 613'ü hakkında soruşturma kaydı olduğu belirlenirken bunlardan 326'sının "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Cumhurbaşkanına suikast", casusluk, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner’den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular

554 RESMİ, 372 GAYRİRESMİ ORTAK

Maydonoz Döner'in toplam 554 farklı resmi ortağı bulunduğu, 399'u hakkında suç dosyası olduğu, 112'sinin darbe suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.

SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner’den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular

Şubelerin toplamda 372 farklı gayriresmi ortağı bulunduğu MASAK raporuyla belirlenirken bunlardan 233'ü hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana katılma" gibi suçlardan suç dosyalarının bulunduğu kaydedildi.

SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner’den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular

İHRAÇLARA PARA TRANSFERİ BELGELENDİ

MASAK raporuyla şirketin FETÖ'ye nasıl para akıttığı da belgelendi.

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