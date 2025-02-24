Giriş Tarihi: 24.02.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
06:40
SON DAKİKA | Suikastçı hainlere Maydonoz Döner'den finansman! MASAK raporunda tek tek deşifre oldular
Son dakika haberi: Maydonoz Döner'in FETÖ'ye finans sağladığının ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şirketin darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı. Şirketin tüm zamanlarda 9 bin 671 çalışanı arasındaki 326 kişinin Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Cumhurbaşkanına Suikast, Casusluk, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçlarından sabıkalı olduğu belirlendi.