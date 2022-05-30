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Haberler Galeri SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters'a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:29

SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters'a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...

Son dakika haberine göre; Suriye'ye operasyon için hareketlilik arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası operasyon sinyali vermesi ile gözler bölgeye çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, sahada istihbarat toplarken, hedefleri de tek tek belirledi. Terör örgütü YPG/PKK'yı bölgeden söküp atmak için kolları sıvayan TSK'nın gözü kulağı gelecek operasyon emrinde... Suriye Milli Ordusu da, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gerçekleştirilecek operasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Reuters'a konuşan SMO'nun üst düzey yetkilileri, binlerce savaşçı ile TSK'ya destek verileceğini ifade etti, ilk hedefleri de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters’a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Suriye'ye operasyon mesajı vermesi ile dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Perşembe günü gerçekleştirilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda da Suriye'ye operasyon konuşuldu. Yayınlanan bildiride dikkat çeken ifadeler yer aldı. Türkiye sınırda hazırlıklarını sürdürürken, Reuters Haber Ajansı'na konuşan Suriye Milli Ordusu'nun üst düzey yetkilileri terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yapılacak operasyon için hazır olduklarını, gelecek talimatı beklediklerini söyledi. Suriye Milli Ordusu askerleri, olası operasyondaki ilk hedefleri de bildirdi.

SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters’a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SURİYE'YE OPERASYON SİNYALİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta önce gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini temizlemek için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Erdoğan, hazırlıkların tamamlanması ile operasyonun düğmesine basılacağını ifade etti.

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SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters’a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...

Erdoğan'ın, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır." sözleri sonrası gözler Suriye'ye çevrildi.

SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters’a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...

MİLLİ GÜVENLİK KURULU SURİYE'YE OPERASYONU GÖRÜŞTÜ

Geride bıraktığımız Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıda devam etmekte olan Pençe Kilit Operasyonu ve Eren operasyonları masaya yatırıldı. Ana gündem maddesi ise Suriye'ye olası operasyon oldu. Operasyon için hazırlıklarda gelinen son durum konuşuldu, ilk hedefler masaya yatırıldı.

SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters’a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...

MGK BİLDİRİSİNDE SURİYE'YE OPERASYON VURGUSU

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayınlandı. Bildiride, "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir." ifadeleri dikkat çekti. MGK bildirisinde bir kez daha Suriye'ye operasyonun sinyali verildi.

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