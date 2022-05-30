Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:29
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
12:29
SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters'a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...
Son dakika haberine göre; Suriye'ye operasyon için hareketlilik arttı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası operasyon sinyali vermesi ile gözler bölgeye çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, sahada istihbarat toplarken, hedefleri de tek tek belirledi. Terör örgütü YPG/PKK'yı bölgeden söküp atmak için kolları sıvayan TSK'nın gözü kulağı gelecek operasyon emrinde... Suriye Milli Ordusu da, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gerçekleştirilecek operasyon için son hazırlıklarını yapıyor. Reuters'a konuşan SMO'nun üst düzey yetkilileri, binlerce savaşçı ile TSK'ya destek verileceğini ifade etti, ilk hedefleri de açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...