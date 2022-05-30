SON DAKİKA: Suriye operasyonu için hareketlilik başladı! Reuters’a konuştular: Biz bir iki güne hazırız! İlk hedefler orası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Suriye'ye operasyon mesajı vermesi ile dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Perşembe günü gerçekleştirilen kritik Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda da Suriye'ye operasyon konuşuldu. Yayınlanan bildiride dikkat çeken ifadeler yer aldı. Türkiye sınırda hazırlıklarını sürdürürken, Reuters Haber Ajansı'na konuşan Suriye Milli Ordusu'nun üst düzey yetkilileri terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yapılacak operasyon için hazır olduklarını, gelecek talimatı beklediklerini söyledi. Suriye Milli Ordusu askerleri, olası operasyondaki ilk hedefleri de bildirdi.