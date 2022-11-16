Giriş Tarihi: 16.11.2022 07:59
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
08:14
Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde
Taksim İstiklal'deki terör saldırında son dakika haberleri: Kalleş patlamayı gerçekleştiren ve Karı-koca gibi davranarak 4 aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, saldırı emrini 'Hacı' kod adlı teröristten aldığı belirlendi. Polis, terörist Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan'ın peşinde. İşte İstiklal patlamasına ilişkin SABAH'ın edindiği son dakika bilgileri