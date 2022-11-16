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Haberler Galeri Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde
Giriş Tarihi: 16.11.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:14

Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde

Taksim İstiklal'deki terör saldırında son dakika haberleri: Kalleş patlamayı gerçekleştiren ve Karı-koca gibi davranarak 4 aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, saldırı emrini 'Hacı' kod adlı teröristten aldığı belirlendi. Polis, terörist Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan'ın peşinde. İşte İstiklal patlamasına ilişkin SABAH'ın edindiği son dakika bilgileri

EMİR SOMER
DİLAN KAYA
Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde

Taksim terör saldırısına ilişin son dakika haberleri: Geçen pazar günü İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23), kıskıvrak yakalanırken birlikte hareket ettiği firari Bilal Hassan adlı terörist ise her yerde aranıyor.

İşte SABAH'ın ulaştığı çarpıcı son dakika detayları;

Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. Örgüt evine yapılabilecek olası bir baskında yakalanmamak için sıkça tekstil atölyesinde kaldığı öğrenildi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi.

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Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde

BANKTA 45 DAKIKA OTURDU

Olay günü Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi. Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi. Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın yanından patlamadan 4 dakika önce ayrılıp hızla İstiklal Caddesi'nden çıktı. Patlayıcının süresinin, Albashir'in kaçış hızına göre ayarlandığı değerlendirildi. Saldırının ardından Albashir, Yasir E.K.'yı arayarak kendisini almasını istedi.

Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde

Yasir'in "Polis her yeri tutmuş gelemem" yanıtını alınca taksiyle Esenler'deki örgüt evine gidip ziynet eşyası ve para alan terörist kadını, buradan alan Ahmed Jarkas, Edirne'ye götürmeden önce Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki örgüt evine götürdü. Ahmet Jarkas'ın araca bindiği anların kameralara yansıdığı öğrenildi.

Son dakika | Taksim saldırısında patlamaya ilişkin kritik deşifre: Polis o ismin peşinde

Albashir, burada yakalanarak gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 3 bin 380 Amerikan Doları, 5 bin 800 Euro, 10 bin Türk Lirası, 7 Cumhuriyet altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kurusıkı tabanca ve mermiler bulundu. Ev sahibi çift de Esenler'deki adreste gözaltına alındı.

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