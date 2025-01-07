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Haberler Galeri SON DAKİKA | Tamirci Remzi'ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB'den kazandığı ihalelerle...
Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 06:50

SON DAKİKA | Tamirci Remzi'ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB'den kazandığı ihalelerle...

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazandığı milyarlık otobüs bakım ihaleleriyle adını duyuran tamirci Remzi Baka'nın kazandığı ihalelerin analizi, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Remzi Baka, kazandığı ihalelerle 'tonlarca para kazanıyor' deyimini gerçeğe dönüştürmüş oldu. Büyükşehir, Baka'ya kazandığı ihaleler sebebiyle 2025 yılı boyunca her ay ortalama 500 milyon lira ödeyecek.

Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA | Tamirci Remzi’ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB’den kazandığı ihalelerle...

Son dakika... Yıllar önce ailesiyle birlikte Siirt'ten İstanbul'a göç eden Remzi Baka, Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım attı. Daha sonra Esenler Sanayi Sitesi'nde serviste sigortalı işçi olarak çalışan Baka, daha sonra Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açtı.

SON DAKİKA | Tamirci Remzi’ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB’den kazandığı ihalelerle...

Baka, 2013'te ise şimdi hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla arazi satın aldıktan sonra İkitelli OSB'ye geçti. Tamirci Remzi Baka, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle son 5 yılda kazandığı 35 ihalede 19 milyar 724 milyon lira gibi rekor bir para kazanarak dudak uçuklattı.

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SON DAKİKA | Tamirci Remzi’ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB’den kazandığı ihalelerle...

ANALİZ VURGUNUN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Remzi Baka'nın Büyükşehir'den Ağustos-Kasım 2024 arasında kazandığı en yüksek tutarlı 10 ihalenin analizi vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Baka'nın kazandığı 1 Aralık 2024'den 30 Kasım 2026'ya sürecek bakım ihalesinde 4 milyar 906 milyon lira kazandı. 18 aylık 27 Mayıs 2026'da sonlanacak bakım ihalesinde 1 milyar 612 milyon kazanan tamirci Remzi, 1 Ekim-30 Kasım 2024'teki 2 aylık ihaleden ise 349 milyon kazandı.

SON DAKİKA | Tamirci Remzi’ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB’den kazandığı ihalelerle...

Yine 30 Kasım'da sona eren 2 aylık bakım ihalesinden 132 milyon kazanan Baka, 1 Nisan 2026'da bitecek 18 aylık ihaleden 3 milyar 259 milyon kazanacak. 9 Eylül 2024'te biten 9 günlük ihaleden 1 milyon 119 bin lira kazanan Baka, 1 aylık ihalelerden sırasıyla 65 milyon 274 bin, 184 milyon 227 bin, 66 milyon 948 bin, 55 milyon 13 bin lira kazandı.

SON DAKİKA | Tamirci Remzi’ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB’den kazandığı ihalelerle...

10 İHALEDEN 7 TANESİ PAZARLIK USÜLÜ

Baka'nın kazandığı 10 ihaleden 7'sinin Kamu İhale Kanunu'nun deprem, afet, salgın hastalık gibi durumlarda yapılmasını öngördüğü pazarlık usulü olması dikkat çekti.

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