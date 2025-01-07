SON DAKİKA | Tamirci Remzi’ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB’den kazandığı ihalelerle...

Yine 30 Kasım'da sona eren 2 aylık bakım ihalesinden 132 milyon kazanan Baka, 1 Nisan 2026'da bitecek 18 aylık ihaleden 3 milyar 259 milyon kazanacak. 9 Eylül 2024'te biten 9 günlük ihaleden 1 milyon 119 bin lira kazanan Baka, 1 aylık ihalelerden sırasıyla 65 milyon 274 bin, 184 milyon 227 bin, 66 milyon 948 bin, 55 milyon 13 bin lira kazandı.