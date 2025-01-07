Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
06:50
SON DAKİKA | Tamirci Remzi'ye akıtılan milyarlar dudak uçuklattı: İBB'den kazandığı ihalelerle...
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazandığı milyarlık otobüs bakım ihaleleriyle adını duyuran tamirci Remzi Baka'nın kazandığı ihalelerin analizi, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Remzi Baka, kazandığı ihalelerle 'tonlarca para kazanıyor' deyimini gerçeğe dönüştürmüş oldu. Büyükşehir, Baka'ya kazandığı ihaleler sebebiyle 2025 yılı boyunca her ay ortalama 500 milyon lira ödeyecek.