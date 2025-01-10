SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?

DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Sürecin şöyle işlemesi planlanıyor:

*DEM Parti heyeti önümüzdeki günlerde bir kez daha İmralı'yı ziyaret edecek. Siyasi partiler ile yapılan görüşmelerin sonucu değerlendirilecek.