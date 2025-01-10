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Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 06:31

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta "iç cephemizi sağlam tutalım" mesajının ardından, Bahçeli'nin TBMM'deki tarihi İmralı çağrısı ile başlayan süreç, terörsüz Türkiye hamlesi ile vücut buldu. DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

ANKARA
SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?

Son dakika haberi: DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle bir araya geldi. Bu kapsamda heyet, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti. AK Parti adına da Abdullah Güler başkanlığındaki bir heyet DEM Parti'yi kabul etti. AK Parti heyeti görüşmenin ardından Erdoğan'ı görüşme içeriğine dair bilgilendirdi. Bu kapsamda Erdoğan ve Bahçeli'nin ana gündem maddesi de Terörsüz Türkiye süreci oldu.

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?

DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Sürecin şöyle işlemesi planlanıyor:

*DEM Parti heyeti önümüzdeki günlerde bir kez daha İmralı'yı ziyaret edecek. Siyasi partiler ile yapılan görüşmelerin sonucu değerlendirilecek.

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SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?

*Devlet işin uzamasını istemiyor. Bu nedenle ikinci ya da üçüncü ziyarette İmralı'nın, terör örgütünün Kandil, Avrupa ve Suriye uzantılarına örgütü lağvettiğini belirtip silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. Çağrının bu ay sonuna kadar gerçekleşebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?

*Teröristbaşı, bu çağrıya terör örgütünün uyup silah bırakacağından emin görünüyor, "Gücüm var" mesajı veriyor.

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?

*Çağrının yapılması öncesi ve sonrasında pazarlık anlamına gelecek bir gelişme yaşanmayacak. Hükümet sürecin pazarlığa dönüşmemesi konusunda kararlı.

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