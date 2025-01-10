Giriş Tarihi: 10.01.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
06:31
SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye için ikinci aşama başlıyor: Yeni süreç nasıl işleyecek?
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta "iç cephemizi sağlam tutalım" mesajının ardından, Bahçeli'nin TBMM'deki tarihi İmralı çağrısı ile başlayan süreç, terörsüz Türkiye hamlesi ile vücut buldu. DEM Parti heyeti, TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ile yaptığı görüşmeleri tamamlandı ve terörsüz Türkiye için ikinci aşamaya geçildi. Önümüzdeki dönemin takvimi ve yol haritasının detayları da ortaya çıkmaya başladı.