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  • SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK'nın planları tek tek çöktü

SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye sürecinde arka arkaya önemli adımlar atılmaya başlandı. Suriye, Irak ve İran denklemi çökünce terör örgütünün silah bırakmasının hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler TBMM gündemine taşınacak.

01 SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü
ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye sürecinde arka arkaya önemli adımlar atılmaya başlandı. Suriye, Irak ve İran denklemi çökünce terör örgütünün silah bırakmasının hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler TBMM gündemine taşınacak.

02 SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

Terör örgütü, kendini feshetme kararı almasına karşın bugüne kadar gereğini yerine getirmedi. Önce Suriye'deki gelişmeler, ardından Irak ve İran'da yaşananlar nedeniyle silah bırakmakta direnen terör örgütü PKK'nın planları tek tek çöktü.

03 SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

İsrail'i arkasına alıp birtakım hayaller kuran terör örgütü, İran'da savaşın seyrinin hafiflemesiyle birlikte bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

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04 SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

TRAFİK HIZLANDI

Son dönemde Ankara-İmralı-Kandil hattında silahların bırakılıp yasal düzenleme aşamasına geçilmesi için trafik hızlandı.

05 SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

Suriye, Irak ve İran denkleminin çökmesi ve İmralı'da bulunan Öcalan'ın baskısıyla terör örgütünün önümüzdeki haftadan itibaren silah bırakmayı hızlandırması bekleniyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi hâlinde yasal düzenlemelerin Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanıyor.

06 SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

Beklenen eşiğe ulaşılmaması durumunda ise Meclis'in tatile gireceği, gerek duyulursa (teyit ve tespit noktasına gelinirse) olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağı konuşuluyor.

07 SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

DEM Parti içinden ve Kandil'den farklı açıklamalar geliyor. İmralı bunun için de devreye girdi. Önümüzdeki dönem için İmralı'nın hem Kandil hem de DEM Parti'ye, "Çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın" mesajı gönderdiği belirtiliyor.

#TBMM #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

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