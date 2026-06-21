SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü

DEM Parti içinden ve Kandil'den farklı açıklamalar geliyor. İmralı bunun için de devreye girdi. Önümüzdeki dönem için İmralı'nın hem Kandil hem de DEM Parti'ye, "Çatlak ses çıkmasın, silah bırakma hızla tamamlansın" mesajı gönderdiği belirtiliyor.