SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK'nın planları tek tek çöktü
SON DAKİKA | Terörsüz Türkiye yolunda kritik viraj! Terör örgütü PKK’nın planları tek tek çöktü
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye sürecinde arka arkaya önemli adımlar atılmaya başlandı. Suriye, Irak ve İran denklemi çökünce terör örgütünün silah bırakmasının hızlanması bekleniyor. Buna paralel olarak da yasal düzenlemeler TBMM gündemine taşınacak.
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 06:39Son Güncelleme: 21 Haziran 2026 06:40