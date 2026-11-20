SON DAKİKA… Trump, Şi ve Putin Başkan Erdoğan’ın dediğine geldi! Çin’deki üçlü zirveden BM’de reform çıktı…
SON DAKİKA… Dünya, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen üçlü zirveye kilitlendi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Liderler, yaptıkları görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği ve BM'de reform yapılması gerektiğini belirten 'Dünya beşten büyüktür' sözüne geldi. Bir buçuk saat süren üçlü zirvede dört maddelik Barış Deklarasyonu yayımlanırken, deklarasyonun ilk maddesi BM'de reform yapılması gerektiğiydi…