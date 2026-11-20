Şi görüşme başlamadan önce toplantının tarihte bir ilk olduğunu ve "çığır açan bir önemi" bulunduğunu belirtti. Şi, üç ülkenin küresel sorunları ele almak için birlikte çalışması ve dünyanın geri kalanına örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Çin lideri, "Büyük güçler arasındaki olumlu iletişim bir tercih değil, zorunluluk" diye ekledi.

Pekin'in "Rusya ile stratejik ortaklığını ileriye taşıdığını" söyleyen Şi, ABD ile de "yapıcı ve stratejik açıdan istikrarlı bir ilişki kurmaya aktif biçimde çaba gösterdiğini" vurguladı. Trump da Putin ve Şi ile "üzerinde konuşacakları çok şey" olduğunu belirterek, zaten "pek çok konuyu görüştüklerini" ifade etti.