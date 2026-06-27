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  • SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

SON DAKİKA… Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün beyin takımıın Türkiye'ye getirilmesi için yargıdaki binlerce dosyayı yeniden ele aldı. MİT ise 119 ülkeye kaçan FETÖ'cü hainleri adım adım takibe aldı… Örgüt üyelerinin vatandaşlık oyunlarına ve diplomatik kalkanlarına karşı yeni delillerle güncellenen dosyalar ilgili ülkelere gönderilirken SABAH örgütün sığınak duraklarına ulaştı. İşte detaylar…

01 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT

SON DAKİKA… Darbe girişiminin üzerinden geçen yaklaşık 10 yıla rağmen devletin takibi kesintisiz sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) titiz çalışmasıyla, dünyanın dört bir yanına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ana yönetim kadrosu hücre hücre çözümlenerek haritalandırıldı.

02 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

Toplam 119 ülkeye yayılan 2 bin 762 kritik ismin güncel ikametgâhları belirlendi. Adalet Bakanlığı; en güncel ByLock, MASAK ve dijital veriler ışığında "kozmik" iade dosyalarını güncelleyerek firariler için iade talebi istemleri hız kazandı.

03 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

Adli makamların kozmik yazışmalarından derlenen bilgilerle; Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Afrika hattına uzanan kaçış koridorlarındaki 7 öncelikli kritik ismin suç dosyalarına yeni bilgiler eklendi.

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04 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

ENGİN DURNAGÖL: HSK'da görev yaptığı dönemde, sözde HSK imamı olarak örgüt merkezinden gelen talimatlarla yargıyı dizayn etti. Örgüt mensubu hâkim ve savcıların önünü açarak lehlerine usulsüz işlemler tesis ettiği tescillendi. Durnagöl'ün iade dosyası Belçika için yenilendi.

ALPER SÖYLER: Örgüt hiyerarşisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet yürüttü. Firari Söyler'in Rus vatandaşlığı aldığı öğrenildi.

05 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

ABDURRAHMAN KESKİN: Kapatılan Zaman gazetesine zorunlu abone toplama faaliyetlerini yürüttü. Almanya'nın Frankenthal kentine sığınan ve açık adresi tespit edilen Keskin'in, Alman vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı Almanca tercümeli güncel iade dosyası Alman makamlarına tekrar iletildi.

HALİL KARDAL: Ortadoğu ve Afrika hattındaki operasyonların ardından kaçarak İsviçre'ye sığındığı belirlenince iade başvurusu düzenlendi.

06 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

AYDIN MURAT YILMAZ: Askeri kimliğinin arkasında yabancı istihbarat servisleriyle operasyonel görüşmeler yaptığı, ordu içindeki himmet paralarının transferini bizzat gerçekleştirdiği HTS ve MASAK kayıtlarıyla kesinleşti. İhraç edileceğini anlayınca Hollanda'ya sığınan Yılmaz için iade talebi düzenlendi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ: Örgüt adına usulsüz gayrimenkul edinilmesi ve mal varlıklarının kaçırılması toplantılarını bizzat yönetti. Adli operasyonlardan hemen önce ABD'ye geçti. Peru'da olduğu belirlenen isim için iade dosyası yeniden güncellendi.

07 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

REHA GÜVEN: Esnaftan zorla toplanan himmet paralarını holdinglere aktaran isimlerden olduğu tescillendi. Yeniden hazırlanan iade talebi ABD makamlarına iletildi.

08 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

DEVLET HAFIZASI UNUTMUYOR

Türkiye, birçok iade talebi reddedilmesine rağmen her seferinde dosyaları yeni delillerle güncelleyerek baskıyı artırıyor. Oluşan yoğun baskı nedeniyle örgüt militanları sık sık yer değiştirmek zorunda kalsa da MİT, Peru'dan Güney Afrika'ya, İsveç'ten Arnavutluk'a kadar her adımda enselerinde olmaya devam ediyor.

09 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

İŞTE ÖRGÜTÜN SIĞINAK DURAKLARI

MİT'in teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgüt yöneticilerinin en çok tercih ettiği ülkeler ve buralardaki sayıları da netleşti. ABD, örgütün komuta merkezi konumunda. Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi en tepedeki 42 isim, Pensilvanya ve çevresinde lüks içinde korunuyor. Almanya'da 12 isim bulunuyor.

10 SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

Avrupa'nın lojistik üssü. Eski savcı Celal Kara ve TSK yapılanmasından Mehmet Yalınalp burada yaşıyor. İngiltere'de 10 isim var. Kara para kasası finansör Ali Çelik ve propaganda sorumlusu Önder Aytaç bu ülkede konuşlu. Belçika'da 8 isim bulunuyor. AB ve NATO göbeğindeki lobi sığınağı. Sözde Batı Avrupa imamı Süleyman Tiftik ve kumpas savcısı Cihan Kansız burada saklanıyor.

#TÜRKİYE #ADALET BAKANLIĞI #SABAH #MİT #FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ

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