SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları
SON DAKİKA… Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün beyin takımıın Türkiye'ye getirilmesi için yargıdaki binlerce dosyayı yeniden ele aldı. MİT ise 119 ülkeye kaçan FETÖ'cü hainleri adım adım takibe aldı… Örgüt üyelerinin vatandaşlık oyunlarına ve diplomatik kalkanlarına karşı yeni delillerle güncellenen dosyalar ilgili ülkelere gönderilirken SABAH örgütün sığınak duraklarına ulaştı. İşte detaylar…