SON DAKİKA… Türkiye’den 119 ülkede FETÖ’ye amansız takip! Yeni deliller dosyalara eklendi: İşte örgütün sığınak durakları

İŞTE ÖRGÜTÜN SIĞINAK DURAKLARI

MİT'in teknik ve fiziki takibi sonucunda, örgüt yöneticilerinin en çok tercih ettiği ülkeler ve buralardaki sayıları da netleşti. ABD, örgütün komuta merkezi konumunda. Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi en tepedeki 42 isim, Pensilvanya ve çevresinde lüks içinde korunuyor. Almanya'da 12 isim bulunuyor.