Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: "Böyle bir kasıtla asla söylemedim"

13 Şubat'ta yapmış olduğu konuşmayı derneğin tüzüğü amacı doğrultusunda yaptığını, derneğin faaliyetleri veya amaçları dışında herhangi bir görüş bildirmediğini ileri süren Orhan Turan, "Yalnızca basından ve Anadolu'yu gezdiğim sırada öğrendiğim bilgiler kapsamında konuştum. Olayların ayrıntısını bilmiyorum, zaten bu olaylar da benim konum değildir. Beyanlarımın herhangi bir yargı mensubuna yönelik olması söz konusu değildir. Herhangi bir yanlış bilgi verdiğimi düşünmüyorum. Benim zaten kamuoyunu bu konulara ilişkin bilgilendirme amacım yoktur. 42 yıllık sanayiciyim ilk defa bir savcının karşısına çıkıyorum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.