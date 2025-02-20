Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
17:03
Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: "Böyle bir kasıtla asla söylemedim"
Son dakika haberleri: Haklarında başlatılan "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklide adli kontrolle serbest bırakılan TÜSİAD genel başkanı Orhan Turan ve YİK başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı. Turan, genel kuruldaki konuşmasını bizzat kendisinin hazırladığını belirterek, derneğin faaliyetleri veya amaçları dışında herhangi bir görüş bildirmediğini ileri sürdü. Aras ise "Beyanlarım herhangi bir yargı mensubuna yönelik değildir ve herhangi bir yargı mensubunun da beyanlarım doğrultusunda etkileneceğini düşünmüyorum. Böyle bir kasıtla da asla söylemedim." dedi.