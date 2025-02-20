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Haberler Galeri Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: "Böyle bir kasıtla asla söylemedim"
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:03

Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: "Böyle bir kasıtla asla söylemedim"

Son dakika haberleri: Haklarında başlatılan "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklide adli kontrolle serbest bırakılan TÜSİAD genel başkanı Orhan Turan ve YİK başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı. Turan, genel kuruldaki konuşmasını bizzat kendisinin hazırladığını belirterek, derneğin faaliyetleri veya amaçları dışında herhangi bir görüş bildirmediğini ileri sürdü. Aras ise "Beyanlarım herhangi bir yargı mensubuna yönelik değildir ve herhangi bir yargı mensubunun da beyanlarım doğrultusunda etkileneceğini düşünmüyorum. Böyle bir kasıtla da asla söylemedim." dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: Böyle bir kasıtla asla söylemedim

Son dakika haberleri: 13 Şubat günü dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.

Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: Böyle bir kasıtla asla söylemedim

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Dün polis eşliğinde adliyeye getirilen iki isimde ilk olarak Mehmet Ömer Arif Aras yaklaşık 2 saat 40 dakika, Orhan Turan ise yaklaşık 1 saat savcılığa ifade vermişti. İki isim yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. iki isimin yurt dışına çıkış yasağı getirerek serbest bırakılmıştı.

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Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: Böyle bir kasıtla asla söylemedim

KONUŞMA METNİNİ KENDİSİ HAZIRLAMIŞ

Turan ve Aras'ın savcılık ifadelerine ulaşıldı. Turan, TUSİAD'da başkanlık görevinin 3 yıldır sürdüğünü, genel kuruldaki konuşmasını bizzat kendisinin hazırladığını belirterek, "Anadolu'yu sürekli gezerim ve bu seyahatlerim sırasında da çeşitli kişilerden iş dünyasından görüştüğüm şahıslardan ekonomiye ilişkin aldığım notlar doğrultusunda yine ülkeye değer katacak sanayi, enerji verimliliği, rekabetçilik alanlarında gelişmenin sağlanması için bu yönde toplumu ve üyelerimizi bilgilendirmek maksadıyla konuşma metnimi hazırladım" dedi.

Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: Böyle bir kasıtla asla söylemedim

13 Şubat'ta yapmış olduğu konuşmayı derneğin tüzüğü amacı doğrultusunda yaptığını, derneğin faaliyetleri veya amaçları dışında herhangi bir görüş bildirmediğini ileri süren Orhan Turan, "Yalnızca basından ve Anadolu'yu gezdiğim sırada öğrendiğim bilgiler kapsamında konuştum. Olayların ayrıntısını bilmiyorum, zaten bu olaylar da benim konum değildir. Beyanlarımın herhangi bir yargı mensubuna yönelik olması söz konusu değildir. Herhangi bir yanlış bilgi verdiğimi düşünmüyorum. Benim zaten kamuoyunu bu konulara ilişkin bilgilendirme amacım yoktur. 42 yıllık sanayiciyim ilk defa bir savcının karşısına çıkıyorum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Son dakika: TÜSİAD yöneticilerinin ifadeleri ortaya çıktı! Savcılıkta çark ettiler: Böyle bir kasıtla asla söylemedim

AMAÇ YILLIK DEĞERLENDİRME YAPMAKMIŞ

Mehmet Ömer Arif Aras ise savcılık ifadesinde, "Konuşmamın amacı, dünyada ve ülkemizde geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapmak ve daha güçlü ekonomiye sahip bir Türkiye için yapısal hangi reformlara öncelik vermemiz gerektiğini vurgulamaktı" şeklinde konuştu. Konuşmasında, kişilerin soruşturulmasını veya haklarında dava açılmasını eleştirmediğini ileri süren Aras, "Konuşmada kastettiğim sorumlular, görevden ayrılmasının doğru olduğunu düşündüğüm de özel sektör ve kamuda görevli olan bu kişilerdir. Siyaset kurumu asla kastetmedim, ima bile etmedim" dedi.

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