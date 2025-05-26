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Haberler Galeri SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı
Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 06:25

SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı

Son dakika haberi: Türkiye'de ikamet eden Filistin asıllı 7 aktivistin bilgilerini Mossad'a satan şebekenin lideri, daha önce uyuşturucu baronu Zindaşti'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski polis memuru Gönen Karakaya çıktı. Şebeke üyesi 9 şüpheli hakkında 640 yıla kadar hapis talep edildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz yıl şubat ayında Türkiye'de ikamet eden Filistin asıllı kişilerin bilgilerini Mossad'a satan şebekeye yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebeke lideri eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya ve Ahmet Yurtseven'in de arasında bulunduğu 9 kişilik şebekeden 7'si gözaltına alınarak tutuklandı.

SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şebekeye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilere "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamaları yöneltildi. Şüphelilere toplamda 640 yıla kadar hapis cezası istendi.

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SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı

UYUŞTURUCU BARONU ZİNDAŞTİ'YE BİLGİ SIZDIRDI

Gönen Karakaya'nın ismi, İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile adamlarının suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski polis memuru olarak biliniyor. Karakaya'ya Zindaşti dosyasında Arzu Zindaşti ve İlhan Ünğan cinayetinin görüntülerini sildiği suçlaması yöneltiliyordu.

SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı

İLK TEMAS 2019'DA

İddianameye göre, eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi ile 2019 yılından itibaren irtibat kurdu. Bu bağlantı yakalanana kadar devam etti.

SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı

Karakaya, Mossad yöneticileri Yuriy Kovalchuk, Dimitri ve Peter Petrenko tarafından verilen yabancı şahıs ve şirketlere yönelik araştırma, keşif, gözetleme, takip faaliyeti görevlerini yerine getirdi. Takip edilen isimler İsrail İstihbaratının hedefinde Filistin uyruklu aktivistlerin de arasında olduğu A.I., A.A., K.S., M.S., M.B., M.A., M. J. ve N.A.'ydı.