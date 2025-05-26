SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı

Karakaya, Mossad yöneticileri Yuriy Kovalchuk, Dimitri ve Peter Petrenko tarafından verilen yabancı şahıs ve şirketlere yönelik araştırma, keşif, gözetleme, takip faaliyeti görevlerini yerine getirdi. Takip edilen isimler İsrail İstihbaratının hedefinde Filistin uyruklu aktivistlerin de arasında olduğu A.I., A.A., K.S., M.S., M.B., M.A., M. J. ve N.A.'ydı.