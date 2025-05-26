Giriş Tarihi: 26.05.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
06:25
SON DAKİKA | Uyuşturucu baronu Zindaşti’ye bilgi sızdırmıştı! Eski polis MOSSAD ajanı çıktı: MİT’ten korktu dijitallerini denize attı
Son dakika haberi: Türkiye'de ikamet eden Filistin asıllı 7 aktivistin bilgilerini Mossad'a satan şebekenin lideri, daha önce uyuşturucu baronu Zindaşti'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski polis memuru Gönen Karakaya çıktı. Şebeke üyesi 9 şüpheli hakkında 640 yıla kadar hapis talep edildi.