Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
06:19
SON DAKİKA | Vaniköy'de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler
Son dakika haberi: Boğaz'da kaçak yapılaşmayla ilgili bir skandal daha patlak verdi. Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçağa göz yuman İBB, bu kez Rus oligark Boris Borisenko'nun Boğaz manzaralı kaçak villasını görmezden geldi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, polis nezaretinde girdikleri kaçak villada inceleme yaparak inşaat çalışmalarını durdurdu. Kaçak inşaatla ilgili soruşturma başlatılırken, İBB mülk sahibini suçladı. Vaniköy'deki kaçak villaya göz yuman İBB'ye tepki yağdı.