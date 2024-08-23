SON DAKİKA | Vaniköy’de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler

Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçak yapılaşmaya göz yuman İBB'nin, bu kez Rus oligark Boris Borisenko'ya ait Boğaz'a nazır kaçak villayı görmezden geldiği ortaya çıktı.