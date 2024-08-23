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Haberler Galeri SON DAKİKA | Vaniköy'de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler
Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:19

SON DAKİKA | Vaniköy'de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler

Son dakika haberi: Boğaz'da kaçak yapılaşmayla ilgili bir skandal daha patlak verdi. Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçağa göz yuman İBB, bu kez Rus oligark Boris Borisenko'nun Boğaz manzaralı kaçak villasını görmezden geldi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, polis nezaretinde girdikleri kaçak villada inceleme yaparak inşaat çalışmalarını durdurdu. Kaçak inşaatla ilgili soruşturma başlatılırken, İBB mülk sahibini suçladı. Vaniköy'deki kaçak villaya göz yuman İBB'ye tepki yağdı.

MUSTAFA BAKIRHAN
SON DAKİKA | Vaniköy’de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Boğaz'a nazır villalarda yapılan kaçak yapılaşmaya göz yummasına ilişkin yeni bir skandal daha patlak verdi.

SON DAKİKA | Vaniköy’de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler

Daha önce Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz'a nazır villasında yaptığı kaçak yapılaşmaya göz yuman İBB'nin, bu kez Rus oligark Boris Borisenko'ya ait Boğaz'a nazır kaçak villayı görmezden geldiği ortaya çıktı.

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SON DAKİKA | Vaniköy’de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler

Üsküdar Vaniköy'de yapılan kaçak villada inceleme yapmak isteyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde villanın bulunduğu yere geldi.

SON DAKİKA | Vaniköy’de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler

İçeri girmek isteyen ekiplere inşaat görevlileri engel oldu.

SON DAKİKA | Vaniköy’de kaçak villa skandalı: İBB nezaretinde Boğaz’a nazır talan! Rus oligarkı görmezden geldiler

Bunun üzerine ekipler, İstanbul Valiliği'ne başvurarak polis zoruyla alana girmek için girişimde bulundu. Ekipler, alana gelen polis ekipleri eşliğinde öğle saatine kadar inceleme yaparak alandan ayrıldı.

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