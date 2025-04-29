Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
08:11
SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB'nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay
Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet raporu, çarpıcı bütçe tercihlerini gözler önüne serdi. Başkentin en önemli sorunlarından biri olarak görülen başıboş sokak köpekleri için ayrılan 30 milyon TL'lik barınak bütçesi hiç kullanılmazken konserler için öngörülen 110 milyon TL'lik bütçe dört kat aşılarak 438 milyon TL'ye ulaştı.