Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB'nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay
Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 08:11

SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB'nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet raporu, çarpıcı bütçe tercihlerini gözler önüne serdi. Başkentin en önemli sorunlarından biri olarak görülen başıboş sokak köpekleri için ayrılan 30 milyon TL'lik barınak bütçesi hiç kullanılmazken konserler için öngörülen 110 milyon TL'lik bütçe dört kat aşılarak 438 milyon TL'ye ulaştı.

TOLGA ÖZLÜ
SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB’nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2024 yılı faaliyet raporu, bütçe dağılımındaki çarpıcı farklılıklar nedeniyle tartışma konusu oldu. Rapora göre, sokak hayvanları için ayrılan 30 milyon TL'lik barınak bütçesi hiç kullanılmazken konserler ve kültürel etkinlikler için başlangıçta öngörülen 110 milyon TL'lik bütçe dört katına çıkarak 438 milyon TL'ye ulaştı.

SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB’nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimindeki belediyenin, sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlara yönelik çözüm üretmekte yetersiz kaldığı belgelerde ortaya çıktı. Başkentte sokak köpeklerinin saldırılarının artış gösterdiği ve her gün ısırılma vakasının yaşandığı bildirilirken, barınak yapımı için ayrılan bütçenin kullanılmaması eleştirilere neden oldu. Öte yandan, belediyenin düzenlediği konserler için ciddi harcamalar yaptığı görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB’nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay

Mansur Yavaş'ın açıklamalarına göre:

Ebru Gündeş konseri: 44 milyon TL
Mor ve Ötesi konseri: 78,5 milyon TL
Candan Erçetin konseri: 98 milyon TL

SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB’nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay

Tan Taşçı konseri: 41,9 milyon TL
Kenan Doğulu ve Yalın konserleri: 39 milyon TL
Sıla konseri: 16,5 milyon TL
Semicenk, Gazapizm ve Ediz konserleri: 71 milyon TL

SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB’nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay

Yavaş, konserlere ilişkin harcama iddialarını önce "algı operasyonu" olarak nitelendirmiş ancak daha sonra rakamları doğrulamıştı. Belediye Başkanı'nın açıklamalarına göre, son 5 yılda konserlere toplam 810 milyon TL harcandığı bildirildi.