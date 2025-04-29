SON DAKİKA | Vatandaş tehlikede, Mansur Yavaş konser peşinde! ABB’nin 2024 faaliyet raporunda skandal detay

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2024 yılı faaliyet raporu, bütçe dağılımındaki çarpıcı farklılıklar nedeniyle tartışma konusu oldu. Rapora göre, sokak hayvanları için ayrılan 30 milyon TL'lik barınak bütçesi hiç kullanılmazken konserler ve kültürel etkinlikler için başlangıçta öngörülen 110 milyon TL'lik bütçe dört katına çıkarak 438 milyon TL'ye ulaştı.