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SON DAKİKA… Veli Ağbaba CHP’li belediyeleri haraca bağlamış! Kara kutusu Özlem Akyılmaz ne anlatacak? Kullandığı cep telefonu bile…

SON DAKİKA… Veli Ağbaba CHP’li belediyeleri haraca bağlamış! Kara kutusu Özlem Akyılmaz ne anlatacak? Kullandığı cep telefonu bile…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki CHP'den ihraç edilen milletvekili Veli Ağbaba'nın CHP'li belediyeleri adeta haraca bağladığı anlaşıldı. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın 6 milyonluk rüşvetin 500 bin TL'sini gazeteci Evrim Ataman aracılığıyla Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'a havale ettiği ortaya çıktı. Öte yandan Ağbaba'nın karakutusu olan ve 3 dönemdir danışmanlığını yapan Akyılmaz ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.