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  • SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında aralarında Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ekinci'nin, Yeni Parti Milletvekili Veliağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantıları olduğu tespit edildi. Tespitler üzerine Diyarbakır ve Malatya'da Hür Ağbaba ve bir şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

01 SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik geçtiğimiz mayıs ayında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamaları kapsamında soruşturma yürüttü.

02 SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

'USULSÜZ DENETİM MEKANİZMASI'

Soruşturma kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkisi incelemeye alındı.

03 SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

İddialara göre; söz konusu firmanın Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü.

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04 SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

Soruşturma kapsamında bu durumun 'çıkar ilişkisi' ve 'usulsüz denetim mekanizması' yönünden değerlendirildiği öğrenildi.

05 SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firmasının yetkilisi Salih Eren, yine bir inşaat firmasının yetkilisi Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

VELİ AĞBABA'NIN AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Yeni Parti Milletvekili Veliağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

07 SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

Tespitler üzerine Diyarbakır ve Malatya'da Hür Ağbaba ve bir şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma titizlikle sürüyor.

#VELİ AĞBABA #DİYARBAKIR #MALATYA #YENİ PARTİ #İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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