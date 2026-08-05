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SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

SON DAKİKA… Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında! Soruşturmada dikkat çeken usulsüz denetim ve çıkar ilişkisi detayı

SON DAKİKA… İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında aralarında Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ekinci'nin, Yeni Parti Milletvekili Veliağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantıları olduğu tespit edildi. Tespitler üzerine Diyarbakır ve Malatya'da Hür Ağbaba ve bir şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.