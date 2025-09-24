Giriş Tarihi: 24.09.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 06:44
SON DAKİKA | Veri hırsızlarını SABAH gündeme getirmişti! Vurgunun boyutu ortaya çıktı: 4 yılda 3 milyon dolar aktı
Son dakika haberi: Ülkemizdeki savunma sanayii başta olmak üzere çok sayıda firmanın Ticaret Bakanlığı'ndaki ithalat ve ihracat verilerinin yurt dışındaki veri depolayan şirketlere sızdırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, ülkemizde faaliyet gösteren 464 kişi ve firmanın ihracat ve ithalatta rakip olarak gördükleri yerli firmaların ticari sır kapsamındaki verilerine ulaşmak için, Uzakdoğu merkezli veri depolayan şirketlere para gönderdiğini saptadı.