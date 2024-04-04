Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?
Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 01:30

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?

Whatsapp çöktü mü son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Birçok kullanıcı platforma girmekte ve mesaj göndermekte zorlanıyor. Bu noktada Whatsapp mesajlarım neden gitmiyor, ne zaman düzelir, sorun nedir gibi sorular gündemde. Kullanıcılar, sosyal medyada hata ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Peki; 3 Nisan WhatsApp çöktü mü? İşte, detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?

Whatsapp çöktü mü, ne zaman düzelecek soruları popüler mesajlaşma uygulaması için araştırılmaya başladı. Kullanıcılar 'Whatsapp mesajlarım gitmiyor' şeklinde paylaşımlara başladı. Konuyla ilgili platformun resmi hesaplarına yöneliniyor. İşte 3 Nisan 2024 Whatsapp çöktü mü sorusunun cevabı

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor.

Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken konuyla ilgili açıklama gelmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?

WHATSAPP MESAJLARIM NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerken uygulamaya erişimde zorluk yaşadı

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?

Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, sorunun düzeldiği yönünde bilgiler paylaşılıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?
SON DAKİKA