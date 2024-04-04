WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?

Whatsapp çöktü mü, ne zaman düzelecek soruları popüler mesajlaşma uygulaması için araştırılmaya başladı. Kullanıcılar 'Whatsapp mesajlarım gitmiyor' şeklinde paylaşımlara başladı. Konuyla ilgili platformun resmi hesaplarına yöneliniyor. İşte 3 Nisan 2024 Whatsapp çöktü mü sorusunun cevabı