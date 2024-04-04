Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
01:30
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 3 Nisan 2024 Whatsapp sorunu düzeldi mi, mesajlar neden gitmiyor?
Whatsapp çöktü mü son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Birçok kullanıcı platforma girmekte ve mesaj göndermekte zorlanıyor. Bu noktada Whatsapp mesajlarım neden gitmiyor, ne zaman düzelir, sorun nedir gibi sorular gündemde. Kullanıcılar, sosyal medyada hata ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Peki; 3 Nisan WhatsApp çöktü mü? İşte, detaylar...