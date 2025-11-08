SON DAKİKA! Yabancı istihbarat talimat verdi: Ekrem İmamoğlu ve dijital ordusu uyguladı! CIA, MOSSAD, MI6...

ZAYIFLAT TOKSİKLEŞTİR YOK ET
İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten yabancı istihbarat örgütleri, rakip Binali Yıldırım'a karşılık siyasi strateji olarak ısrarla şu taktiğin uygulanmasını önerdi: "Zayıflat, toksikleştir, yok et."
150 BİN KİŞİ HAREKETE GEÇİRİLDİ
Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki yazışmalarda, seçmenleri manipüle etmek için üretilen içeriklerin yayılması amacıyla, yine yabancı istihbarat örgütlerinin tavsiyesi üzerine Hüseyin Gün'ün talimatı ile sosyal medyada yaklaşık 150 bin kişilik bir dijital ordunun aktif hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bu dijital ordu, özellikle rakip aday Binali Yıldırım ve hükümet aleyhinde üretilen içerikleri sosyal medyada yaymakla görevli kılındı.
CASUS YAZILIM KULLANILDI
Yabancı istihbarat örgütleri, Hüseyin Gün ve İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan arasındaki tüm temaslar, büyük bir gizlilik hassasiyeti ile gerçekleştirildi. Uygulamada ise istihbarat örgütlerinin sıkça kullandığı, İstihbarata Karşı Koyma yöntemlerinin uygulandığı belirlendi. Gün ve Özkan arasında yapılan yazışmalarda, İmamoğlu'na en yakın isimlerden Murat Ongun'un telefonunda casus yazılım olduğu, Ongun'un bu telefonla toplantılara katılmaması uyarısı yapıldı.