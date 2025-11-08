SON DAKİKA! Yabancı istihbarat talimat verdi: Ekrem İmamoğlu ve dijital ordusu uyguladı! CIA, MOSSAD, MI6...

TROLLERE 'VİTES ARTIRIN' EMRİ

Ekrem İmamoğlu'nun dış destekli bir seçim manipülasyonu ile görev başına getirildiğini açıkça ortaya koyan, yabancı istihbarat örgütlerinin Hüseyin Gün aracılığıyla İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a ilettiği o talimatlardan bazıları şöyle:

- İmamoğlu lehine çalışan basit gerçekler olabildiğince yayılmalı. Binali Yıldırım'ın yaptığı altyapı yatırımlarının toplamda ne kadar başarısız olduğu ve Türkiye'ye ne kadar kayıp getirdiği açıkça gösterilmelidir.

- Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AKP seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Bu nedenle, "hap formunda bilgi" ile saldırı zamanı şimdi. Demir sıcakken dövmek her zaman en iyisidir. Bu bölgeler özellikle geçim destek paketi, madde bağımlılığı ve Suriye mültecileri paketleri ile ilgileniyor. Şu anda kalan AKP kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz.