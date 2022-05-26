Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:47
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
06:49
Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ınci yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı. Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması, hakim ve savcıların belli periyodlar ile denetlenerek sıkıntıların önüne geçilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.