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Haberler Galeri Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis
Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 06:49

Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ınci yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı. Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması, hakim ve savcıların belli periyodlar ile denetlenerek sıkıntıların önüne geçilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve önemli düzenlemeler içeren 6'ıncı yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı. Pakette fiyatları artıran spekülatör ve stokçuların cezaevine girmesi, ev satışlarının noterler tarafından yapılması gibi düzenlemeler yer alıyor. AK Parti'nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunacağı 6'ncı yargı paketine göre:

Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI
Hakim ve savcı büyüklerinin yanında mesleklerini daha iyi öğrenmeleri ve daha hatasız, adil kararlar vermelerini sağlamak için hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Bu görev 3 yıl sürecek. Bu süre içinde hem mahkemelerde görev yapacak hem de akademide eğitim alacaklar. Başarılı olanlar hakim ve savcılık mesleğine alınacak.

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Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis

EN GEÇ İKİ YILDA TEFTİŞ
Hakimler ve Savcılar Yasası'na eklenecek yeni bir hüküm ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun teftiş programları, en geç iki yılda bir mahallinde denetimi sağlayacak şekilde düzenlemeleri hükme bağlanıyor. Müfettişlerin ek göstergeleri de artırılarak teftiş kurallarının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis

DANIŞTAY SABİT ÜYEYE DEVAM
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sabit üyeli mevcut çalışma yöntemine 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam etmesi öngörüldü.

Son dakika: Yargı paketinin tüm detayları ortaya çıktı! Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis

YARGITAY'DA ÜYE SAYISI DÜŞÜYOR
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 8 üyeden oluşacak. Mevcutta üye sayısı 12 idi.

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