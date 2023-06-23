Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi
Giriş Tarihi: 23.06.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 06:27

Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi

Son dakika haberi: Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını organize eden Fetullahçı Terör örgütünün MİT ve Emniyet Mahrem yapılanmasında yer alan 13 sanık yargılandığı dava dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle suikastı planlayan ve "tetiği çekin" emrinin elebaşı Fetullah Gülen'den verildiğinin belirtildiği Yargıtay kararında, eylem ile FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da ulaşılmak istediği aynı amaçların hedef aldığı, Rusya-Türkiye ilişkilerinin savaş düzeyine getirilerek yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama planı olduğu belirtildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi

19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'tan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi, terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından, konuşma yaptığı sırada sırtından vurularak öldürüldü.

Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi

3 kişiyi de yaralayan terörist Altıntaş, Özel Harekat Timlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi. Yapılan soruşturmada Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi

KARLOV'UN KORUMA KULLANMADIĞI ELEBAŞI GÜLEN'E İLETİLDİ

Yargıtay kararında suikastın nasıl planlandığı da tüm detaylarıyla anlatıldı. FETÖ'nün MİT yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensubu Vedat kod adlı Vehbi Kürşad Akalın'ın, örgütün mahrem yapılanmasında örgütsel sorumlusu konumunda bulunan Hüseyin Kötüce'ye Karlov hakkında bilgi verdiği, bu kapsamda Karlov'un koruma kullanmadığı bilgisinin örgütsel silsile içerisinde elebaşı Fetullah Gülen'e kadar ulaştığı kaydedildi.

Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi

Gülen'in örgütsel silsile içerisinde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan üst düzey Emniyet imamları vasıtasıyla Necdet kod isimli Ahmet Kılınçarslan'a, onun altında bulunan Said kod isimli Salih Yılmaz'a ve onun altında bulunan Ahmet kod isimli Şahin Söğüt'e ve son olarak terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a eylem talimatını ilettiği de kararda yer aldı.

Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi

SUİKASTI FETÖ'NÜN EMNİYET VE MİT YAPILANMASI ORGANİZE ETTİ

Emniyet mahrem yapılanmasındaki Şahin Söğüt, Salih Yılmaz ve Ahmet Kılınçarslan'ın terör eylemi niteliğindeki tasarlayarak öldürme suçu kapsamında zanlıların doğrudan fail oldukları belirtildi.

SON DAKİKA