Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi

Gülen'in örgütsel silsile içerisinde Emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan üst düzey Emniyet imamları vasıtasıyla Necdet kod isimli Ahmet Kılınçarslan'a, onun altında bulunan Said kod isimli Salih Yılmaz'a ve onun altında bulunan Ahmet kod isimli Şahin Söğüt'e ve son olarak terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a eylem talimatını ilettiği de kararda yer aldı.