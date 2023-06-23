Giriş Tarihi: 23.06.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
06:27
Son dakika: Yargıtay, Büyükelçi Karlov suikastında son noktayı koydu: FETÖ’nün hedefi kaos ve darbeydi
Son dakika haberi: Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını organize eden Fetullahçı Terör örgütünün MİT ve Emniyet Mahrem yapılanmasında yer alan 13 sanık yargılandığı dava dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle suikastı planlayan ve "tetiği çekin" emrinin elebaşı Fetullah Gülen'den verildiğinin belirtildiği Yargıtay kararında, eylem ile FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da ulaşılmak istediği aynı amaçların hedef aldığı, Rusya-Türkiye ilişkilerinin savaş düzeyine getirilerek yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama planı olduğu belirtildi.