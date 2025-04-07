Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
06:52
SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ'ye finansal destek suç sayılmadı
Son dakika haberi: Dumankaya Holding yöneticilerinden baba Halit Dumankaya ve Uğur Dumankaya'ya FETÖ "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'ye ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf verilen cezaları onarken, davayla ilgili Yargıtay'ın terörle yetkili mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nden skandal bir karar çıktı.