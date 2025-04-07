SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ’ye finansal destek suç sayılmadı

BURS VE KURBAN PARALARI ÖRGÜT ÜYELİĞİNE YETMEDİ



Kararda en çok dikkat çeken ise sanık Uğur Dumankaya hakkında verilen bozma kararı oldu. 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran'ın başkanlığındaki heyet, Dumankaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerde örgüte burs ve kurban parası toplandığını, 2014 yılı itibarıyla çalışanların maaşlarının Bank Asya'ya taşınmasına karar verildiğini ve Samanyolu TV'de yayımlanan Ayna isimli programa 2015 yılında da sponsor olduğunu da karara geçirdi ancak, Uğur Dumankaya hakkındaki gizli tanık ifadelerinin tek başına delil olmayacağını kaydetti.



