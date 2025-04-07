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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ'ye finansal destek suç sayılmadı
Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 06:52

SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ'ye finansal destek suç sayılmadı

Son dakika haberi: Dumankaya Holding yöneticilerinden baba Halit Dumankaya ve Uğur Dumankaya'ya FETÖ "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'ye ise aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İstinaf verilen cezaları onarken, davayla ilgili Yargıtay'ın terörle yetkili mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nden skandal bir karar çıktı.

Halit TURAN
SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ’ye finansal destek suç sayılmadı

Son dakika haberi: 2001 yılında iflasın eşiğine gelen ancak FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Abdullah Yazıcı hakkında verilen kararlar bozuldu.

SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ’ye finansal destek suç sayılmadı

Halit Dumankaya'nın ByLock kullanıcısı olmadığı, kod adı kullanmadığı ancak dosya kapsamına göre örgüt ile irtibatı bulunduğunun anlatıldığı kararda, 3 tanığın duruşmada dinlenmediği için eksik araştırma yapıldığı belirtilerek verilen cezası bozuldu.

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SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ’ye finansal destek suç sayılmadı

BURS VE KURBAN PARALARI ÖRGÜT ÜYELİĞİNE YETMEDİ

Kararda en çok dikkat çeken ise sanık Uğur Dumankaya hakkında verilen bozma kararı oldu. 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran'ın başkanlığındaki heyet, Dumankaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerde örgüte burs ve kurban parası toplandığını, 2014 yılı itibarıyla çalışanların maaşlarının Bank Asya'ya taşınmasına karar verildiğini ve Samanyolu TV'de yayımlanan Ayna isimli programa 2015 yılında da sponsor olduğunu da karara geçirdi ancak, Uğur Dumankaya hakkındaki gizli tanık ifadelerinin tek başına delil olmayacağını kaydetti.

SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ’ye finansal destek suç sayılmadı

Kendisine örgüt üyeliğinden verilen 7 yıl 6 aylık cezadaki eylemlerin örgüte yardım boyutunda olduğu ifade edildi. Diğer sanıklar Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de eylemlerinin örgüte yardım etme suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılması gerekçesiyle bozuldu.

SON DAKİKA | Yargıtay’dan skandal Dumankaya kararı! FETÖ’ye finansal destek suç sayılmadı

ŞİRKETLER MÜSADERE EDİLMEDİ

Dumankaya Holdinge ait 17 şirketin müsaderesiyle ilgili ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerin sermayesinin örgüte ait olduğuna, örgüt tarafından fonlandığına ya da örtülü veya çifte muhasebe kayıtları tutulduğuna dair bir tespit bulunmadığı belirtti.