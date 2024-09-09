Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
06:48
Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP'yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı
Son dakika haberi: Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in danışmanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer ve Erkek'in asistanı S.S. isimli kadın geçtiğimiz hafta görevden alındı. İki personelin görevden alınma nedeninin aralarındaki yasak aşk olduğu ileri sürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in, eşinin S.S. isimli kadınla olan yazışmalarını yakaladığı ve Ankara'dan Çanakkale'ye gelerek belediyeyi bastığı öne sürüldü.