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Haberler Galeri Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP'yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı
Giriş Tarihi: 09.09.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 06:48

Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP'yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı

Son dakika haberi: Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in danışmanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer ve Erkek'in asistanı S.S. isimli kadın geçtiğimiz hafta görevden alındı. İki personelin görevden alınma nedeninin aralarındaki yasak aşk olduğu ileri sürüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in, eşinin S.S. isimli kadınla olan yazışmalarını yakaladığı ve Ankara'dan Çanakkale'ye gelerek belediyeyi bastığı öne sürüldü.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP’yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı

Son dakika haberi: CHP'de yeni bir yasak aşk skandalı bu kez Çanakkale'de patlak verdi.

Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP’yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı

Çanakkale Belediye Başkanlığı koltuğunu oturan Muharrem Erkek milletvekilliği döneminden bu yana danışmanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Taşcıer'in eşi Ali Mert Taşcıer'i göreve gelir gelmez belediyeye danışman olarak atadı.

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Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP’yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı

İki çocuk babası olan Taşcıer, belediyedeki görevi için Çanakkale'de lüks bir otele yerleşti.

Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP’yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı

İddiaya göre göreve hızlı başlayan Taşcıer ile uzun yıllardır belediyede belediye başkanının asistanı olarak görev yapan evli S.S. isimli kadın ile aralarında yakınlaşma oldu.

Son dakika: Yasak aşk skandalı CHP’yi karıştırdı! Telefon mesajlarını yakaladı belediyeyi bastı

TELEFON MESAJLARINI YAKALADI

Ali Mert Taşcıer, zaman zaman Ankara'ya giderek çocuklarıyla hasret giderirken iddiaya göre bir Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, eşinin S.S. ile olan yazışmalarını yakaladı.

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