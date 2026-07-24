Son dakika | Yeni dünya düzenine Ankara mührü vuruluyor: Mavi Vatan genişliyor!

18 YIL SONRA TÜRK GEMİLERİ LAZKİYE'DE
Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra, Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemileri TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada ile geçtimiz günlerde Lazkiye/Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Ankara-Şam hattında müzakere başlıklarından birinin de deniz yetki alanları olacağı dile getiriliyor.
Ankara'nın bir diğer Akdeniz komşusu olan Libya ile de ilişkileri ülkenin birlik ve barış içinde kalması yönünde temaslar kuruyor.