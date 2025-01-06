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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak
Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 06:22

SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak

Son dakika haberi: Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda, yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak.

Fatma GÖKSU
SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak

Son dakika haberi: 2025 yılının ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri; Suriye ve Filistin'deki gelişmeler ile terörle mücadele konuları olacak. Terörsüz Türkiye için İmralı sürecinin nasıl olacağı ele alınacak.

SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak

Kabine toplantısında içi ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak

İÇ CEPHEYİ TAHKİM VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantıda, yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra İmralı ve DEM Parti ile başlatılan yeni sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için izlenecek politikalar değerlendirilecek.

SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak

Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak. Hükümet bu ay içinde konu hakkında yeni bir kanuni düzenleme yapmayı planlıyor. Yapılacak çalışmanın boyutu toplantıda masaya yatırılacak.

SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞ PLANLAMASI

Kabine'de Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından ülkedeki gelişmeler ve uluslararası yansımaları masada olacak. Suriye'deki mevcut siyasi durumun yanı sıra bölgesel gelişmelerin detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

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