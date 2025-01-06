Giriş Tarihi: 06.01.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
06:22
SON DAKİKA | Yılın ilk kabine toplantısı! Ana gündem emekli: Yeni kanuni bir düzenleme yapılacak
Son dakika haberi: Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda, yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/YPG terör örgütünün yok edilmesi için atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. Toplantının bir diğer ana gündem maddesi ise en düşük emekli aylığında yapılması planlanan artış olacak.