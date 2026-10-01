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  • SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…

SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…

SON DAKİKA… Rüşvet ve yolsuzluk skandalları, koltuk kavgaları, parti içi güç savaşları… Vatandaşa hizmet yerine şahsi menfaatlerinin derdine düşen siyasetçiler halkın ve tarihin gözünde sınıfta kaldı. Özgür Özel'in CHP genel başkanlığı sürecinde aday gösterilip belediye başkanı seçilen isimler son 2.5 yılda kaotik görüntü ve işlevsiz yapıdan adeta kaçarak AK Parti saflarına katıldı. Toplan sayı 44'e ulaştı…

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01 SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…
MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM

Yolsuzluk iddiaları, şüpheli ihaleler, şaibeli seçimler ve ahlak dışı ilişki skandallarıyla gündemden düşmeyen muhalefet kanadında bir başka kriz daha yaşanıyor. Özgür Özel'in CHP genel başkanlığı sürecinde aday gösterilip belediye başkanı seçilen isimler, son 2,5 yılda kaotik görüntü ve işlevsiz yapıdan adeta kaçarak AK Parti saflarına katıldı.

02 SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…

YÜZDE 10'U GİTTİ

2024 yerel seçimlerinde CHP yurt genelinde 420 belediye kazanmıştı. O günden bu yana CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan belediye başkanı sayısı 44'e tırmandı. Böylece Özgür Özel ve ekibi tarafından aday gösterilip belediye başkanı seçilen her 10 isimden 1'i AK Parti'ye geçmiş oldu.

03 SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…

Son olarak önceki gün Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanlarının da bu kervana katılmasıyla muhalif kanattan Özgür Özel ve A takımının tercihlerine yönelik sert eleştiriler bir kez daha alevlendi.

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04 SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…

ÖZEL'E TEPKİ BÜYÜK

Mevcut tabloya ilişkin olarak Özgür Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklenen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Dönemin yöneticilerine daha önce sorduk, bugün bir kez daha soruyoruz. Bu isimleri kim aday yaptı? Kimler referans oldu? Hangi değerlendirmeler sonucunda CHP'nin belediye başkan adayları oldular? Özeleştiri yapmayı düşünmüyor musunuz?" eleştirilerini yöneltti.

05 SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…

2,5 YILDA BÜYÜK KAÇIŞ

Son 2,5 yıldaki geçişlerde özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün geçişleri büyük ses getirdi. 44 başkanın AK Parti'ye geçiş gerekçelerinde Özgür Özel'in ortaya çıkan küfür dolu mesajları, yerel yönetimlerin taleplerine ilgisizlik, baskı ve muhalefetin kurumsal yapıdan uzak görüntüsü ön plana çıktı.

#ÖZGÜR ÖZEL #CHP #AK PARTİ

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