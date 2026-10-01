SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…
SON DAKİKA… Rüşvet ve yolsuzluk skandalları, koltuk kavgaları, parti içi güç savaşları… Vatandaşa hizmet yerine şahsi menfaatlerinin derdine düşen siyasetçiler halkın ve tarihin gözünde sınıfta kaldı. Özgür Özel'in CHP genel başkanlığı sürecinde aday gösterilip belediye başkanı seçilen isimler son 2.5 yılda kaotik görüntü ve işlevsiz yapıdan adeta kaçarak AK Parti saflarına katıldı. Toplan sayı 44'e ulaştı…