SON DAKİKA… Yolsuzluk, rüşvet kavgası ve güç savaşları! Kaostan kaçan 44 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı…

ÖZEL'E TEPKİ BÜYÜK

Mevcut tabloya ilişkin olarak Özgür Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklenen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Dönemin yöneticilerine daha önce sorduk, bugün bir kez daha soruyoruz. Bu isimleri kim aday yaptı? Kimler referans oldu? Hangi değerlendirmeler sonucunda CHP'nin belediye başkan adayları oldular? Özeleştiri yapmayı düşünmüyor musunuz?" eleştirilerini yöneltti.