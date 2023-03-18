SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranı

Buna göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ı aştı, MHP'nin oy oranı ise İYİ Parti'yi geçti. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kaldı. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10'u aştı. İşte son seçim anketi, partilerin ve ittifakların oy oranları...