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Haberler Galeri SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Giriş Tarihi: 18.03.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 14:27

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı

Son dakika haberi: 14 Mayıs öncesi son seçim anketi GENAR Araştırma'dan geldi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine benzer bir tablo oluşurken, AK Parti'nin yüzde 40'ın üzerinde bir oy oranına sahip olduğu görülüyor. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kalıyor. Son seçim anketinde İYİ Parti'nin yüzde 7 bandında olması dikkat çekerken, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ndeki yükseliş de gözlerden kaçmıyor. İttifak bazında bakıldığında, Cumhur İttifakı zafere yakın görünürken, Millet İttifakı'nın HDP'nin desteğine rağmen yüzde 40'ı az farkla aştığı görülüyor. GENAR'ın araştırması, ADA'nın araştırması ile paralellik gösteriyor. İşte 14 Mayıs 2023 öncesi partilern son oy oranları...

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranı

14 Mayıs öncesi son seçim anketleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda son seçim anketi GENAR Araştırma'dan geldi. İhsan Aktaş, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifak dışındaki diğer partilerin oy oranlarını yayınladı.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranı

Buna göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ı aştı, MHP'nin oy oranı ise İYİ Parti'yi geçti. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kaldı. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10'u aştı. İşte son seçim anketi, partilerin ve ittifakların oy oranları...

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SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranı

GENAR SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINI YAYINLADI

İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı. ADA Araştırma tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmaya benzer bir sonuç elde eden GENAR'ın elde ettiği veriler dikkat çekici.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranı

AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 40'I AŞTI

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın oy oranı

SON SEÇİM ANKETİNDE CHP'NİN OY ORANI YÜZDE 25'İN ALTINDA

Son seçim anketi sonuçları içinde CHP'nin oy oranı da dikkat çekiyor. CHP, yüzde 25'in altında oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor. GENAR Araştırma'nın kamuoyu yoklamasına göre CHP'nin oy oranı yüzde 23,1...

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