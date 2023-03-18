Giriş Tarihi: 18.03.2023 14:07
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
14:27
SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI GELDİ! AK Parti ve CHP arasında büyük fark! İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı
Son dakika haberi: 14 Mayıs öncesi son seçim anketi GENAR Araştırma'dan geldi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine benzer bir tablo oluşurken, AK Parti'nin yüzde 40'ın üzerinde bir oy oranına sahip olduğu görülüyor. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'in altında kalıyor. Son seçim anketinde İYİ Parti'nin yüzde 7 bandında olması dikkat çekerken, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ndeki yükseliş de gözlerden kaçmıyor. İttifak bazında bakıldığında, Cumhur İttifakı zafere yakın görünürken, Millet İttifakı'nın HDP'nin desteğine rağmen yüzde 40'ı az farkla aştığı görülüyor. GENAR'ın araştırması, ADA'nın araştırması ile paralellik gösteriyor. İşte 14 Mayıs 2023 öncesi partilern son oy oranları...