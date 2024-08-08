Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİJİTAL FAŞİZM DEDİĞİ BUDUR"

Sosyal medyada bir anda mutlu bir videodan üzgün bir videoya geçmenin insanlarda duygusal kırılımlar oluşturup oluşturmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Büyükçorak, "Bu kadar çok bilgi bombardımanı içinde olmamız o duyguları işleyemeden tükettiğimiz hale geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dijital faşizm dediği konu bunu temsil ediyor. Bugün Instagram'ın kapatılması sorunlarından birisi ulusal tehdit manasına gelen hepimiz birer datayız. Dataların sizin ülkenizde tutuluyor olması her bir vatandaşın güvenliği açısından da önemli. Dünyada biz bir Arap Baharı işle karşılaştık, bir satıcı kendisini yaktı, dediler ki, bölge ülkeleri diktatörlerden kurtulacak, bölgeye demokrasi gelecek. O zaman ne vardı, Blackberry Messenger, WhatsApp, Facebook gibi. Bölge ülkelerine, savaş geldi, bomba geldi ama demokrasi hala gelmedi. Trump'ın seçilmesi için META şirketi destek verdi. Cambridge Analitika olayı, buna karşılık 500 milyon dolar gibi bir ödeme aldı" dedi.

