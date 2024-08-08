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Haberler Galeri Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar
Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:13

Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar

BTK, Instagram'a erişimi katalog suçlar kapsamında engelledi. Yetkililer, Instagram'ın Türkiye'nin haklı taleplerine olumlu yanıt vermesi durumunda yeniden açılacağını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Instagram'a erişimin durdurulması ile birçok insanın sosyal medya bağımlılığı da çok daha net bir şekilde görüldü. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Bugün sosyal medya yapıcıları Büyük İskender'den daha güçlüler. Sadece zengin oldukları için değil, bu insanlar kurumlarında psikologlar, psikiyatriler, nörologlar çalıştırarak insanların buralarda nasıl daha fazla zaman geçirecekleri üzerine çalışıyorlar. İnsanların bu sayede düşüncelerini şekillendirip, beyinlerini dizayn edebiliyorlar. Bugünkü sosyal medya şirketleri sahiplerinin Büyük İskender'den farkı neye harcayacağımızı, nasıl mutlu olacağımızı, nasıl düşüneceğimizi belirleyebilecek güce sahip olmaları. Bir manada sosyal medya kanalları içerisinde biz bir zihinsel dizayn evresi içindeyiz." dedi.

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Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar

Instagram, Türkiye'nin haklı taleplerini gözardı etti. BTK, Instagram'a erişimi katalog suçlar kapsamında durdurdu. Instagram'a erişimin durdurulması ile sosyal medyanın ne denli bir bağımlılık yarattığı da gözler önüne serildi. Instagram'da paylaşım yapamayacağı için otel ve restoran randevularını bile iptal edenler oldu. Sabah.com.tr 'Sosyal medyasız yapamıyorum' düşüncesinin altyapısını Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak'a sordu. Büyükçorak, "Çok klişe bir söz ama bir yerde bir şey bedava ise orada pazarlanan sizsinizdir. Sosyal medyada pazarlanan şey bizim dikkat sürelerimiz. Biz sosyal medya kullanımımızı artırdığımızdan beri makale, kitap ya da çalışmalarımıza odaklanamıyoruz. İnsanlar, neden ve nasıl mutlu olacaklarını bilmedikleri için, mutlu gözüken kişilerin eylemlerini yaparak mutlu olmayı denerler. Sosyal medyada, 'Düşünüyorum öyleyse varım değil' Tüketiyorum öyleyse varım' düşüncesi varım olgusu var." ifadelerini kullandı.

Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar

"SANAL OLAN GERÇEKL OLANA ÜSTÜN HALE GELMEYE BAŞLADI"
Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak'ın sosyal medya bağımlılığına dair önemli değerlendirmeleri şöyle:
Instagram'ın kapanması ile insanlar bağımlı mı değil mi, hangi alanlarda daha fazla tolerans geliştirdiler bunu net şekilde gördük. İnsanlar gerçek olan ile sanal olan arasındaki çizgisini kaybetti. Sanal olan gerçek olandan daha üstün olan gibi bir noktaya gitmeye başlamıştı. Gerçek hayatta yaptıklarımızdan tatmin olamadığımız için Instagram üzerinde daha kontrollü daha istediğimiz avatar vari bir karakter oluşturduğumuz için orası daha fazla tatmin ve haz veren bir alan. Buranın kapatılıyor olması insanların gerçek dünyasına taşınıyor olmasına sebebiyet verdi. Esas sorun insanların kendi dünyası ile tatmin olamıyor olması yatıyor.

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Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar

"KISA YOLDAN MUTLU OLMA DUYGUSU…"
İnsanların Instagram kullanımından mutluluk duymaları ve onsuz yapamıyor gibi hissetmelerine de değinen Büyükçorak, "İnsanlar daha daha mutlu olma duygusu ile bunu yapıyorlar. Eylemli olarak iyi olma haline biz mutluluk diyoruz. Haz ise pasif bir şekilde uğraşmadan, çaba göstermeden elde edilen bir şey. Instagram da bunlardan bir tanesi. Bir post attığınızda, hikaye attığınızda, beğeni aldığınızda, yorum geldiğinde, kısa yoldan mutlu olma yolunu bulduysak neden daha fazla kullanmıyoruz yoluna gidiyor insanlar." dedi.

Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar

"ZUCKERBERG VE ELON MUSK BUGÜN BÜYÜK İSKENDER'DEN DAHA GÜÇLÜ BİR HALE GELDİ"
"Bugün sosyal medya yapıcıları Büyük İskender'den daha güçlüler." diyen Büyüçorak, "Sadece zengin oldukları için değil, bu insanlar kurumlarında psikologlar, psikiyatriler, nörologlar çalıştırarak insanların buralarda nasıl daha fazla zaman geçirecekleri üzerine çalışıyorlar. İnsanların bu sayede düşüncelerini şekillendirip, beyinlerini dizayn edebiliyorlar. Bugünkü sosyal medya şirketleri sahiplerinin Büyük İskender'den farkı neye harcayacağımızı, nasıl mutlu olacağımızı, nasıl düşüneceğimizi belirleyebilecek güce sahip olmaları. Bir manada sosyal medya kanalları içerisinde biz bir zihinsel dizayn evresi içindeyiz." şeklinde konuştu.

Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DİJİTAL FAŞİZM DEDİĞİ BUDUR"
Sosyal medyada bir anda mutlu bir videodan üzgün bir videoya geçmenin insanlarda duygusal kırılımlar oluşturup oluşturmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Büyükçorak, "Bu kadar çok bilgi bombardımanı içinde olmamız o duyguları işleyemeden tükettiğimiz hale geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dijital faşizm dediği konu bunu temsil ediyor. Bugün Instagram'ın kapatılması sorunlarından birisi ulusal tehdit manasına gelen hepimiz birer datayız. Dataların sizin ülkenizde tutuluyor olması her bir vatandaşın güvenliği açısından da önemli. Dünyada biz bir Arap Baharı işle karşılaştık, bir satıcı kendisini yaktı, dediler ki, bölge ülkeleri diktatörlerden kurtulacak, bölgeye demokrasi gelecek. O zaman ne vardı, Blackberry Messenger, WhatsApp, Facebook gibi. Bölge ülkelerine, savaş geldi, bomba geldi ama demokrasi hala gelmedi. Trump'ın seçilmesi için META şirketi destek verdi. Cambridge Analitika olayı, buna karşılık 500 milyon dolar gibi bir ödeme aldı" dedi.

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