Giriş Tarihi: 08.08.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
13:13
Uzman isimden Instagram bağımlılığı ile ilgili çok çarpıcı sözler: Psikolog ve nörologlarla nasıl düşüneceğimizi dizayn ediyorlar
BTK, Instagram'a erişimi katalog suçlar kapsamında engelledi. Yetkililer, Instagram'ın Türkiye'nin haklı taleplerine olumlu yanıt vermesi durumunda yeniden açılacağını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Instagram'a erişimin durdurulması ile birçok insanın sosyal medya bağımlılığı da çok daha net bir şekilde görüldü. İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Bugün sosyal medya yapıcıları Büyük İskender'den daha güçlüler. Sadece zengin oldukları için değil, bu insanlar kurumlarında psikologlar, psikiyatriler, nörologlar çalıştırarak insanların buralarda nasıl daha fazla zaman geçirecekleri üzerine çalışıyorlar. İnsanların bu sayede düşüncelerini şekillendirip, beyinlerini dizayn edebiliyorlar. Bugünkü sosyal medya şirketleri sahiplerinin Büyük İskender'den farkı neye harcayacağımızı, nasıl mutlu olacağımızı, nasıl düşüneceğimizi belirleyebilecek güce sahip olmaları. Bir manada sosyal medya kanalları içerisinde biz bir zihinsel dizayn evresi içindeyiz." dedi.