Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
06:44
Sosyal medyada 'muhalif görünümlü hesap' oyunu! FETÖ’nün Goebbels’inin köstebeği deşifre oldu
FETÖ'nün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi Cevheri Güven'in, darbe girişimini ve darbe girişiminde bulunanları aklama, FETÖ ile mücadele edenleri ise hedef göstermeye yönelik sosyal medyadan yayınladığı tahrip edilmiş resmi evrakları sızdırdığı belirlenen Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin teknik biriminde görevli polis memuru Serkan Dinçer hakkında yeni detaylara ulaşıldı.