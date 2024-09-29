Giriş Tarihi: 29.09.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
08:48
Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!
Sosyal medyada adeta ışık hızıyla yayılan yalan haberler, hem itibar suikastına yol açıyor hem de hakim ve savcılar üzerinde baskı oluşturuyor. AK Parti'nin yaptığı araştırmaya göre yalan haber, doğru haberden 120 kat hızla yayılıyor, yani 1 dakika 120 kez tıkanıyor. Bu konuda bir çalışma yapmaya hazırlanan AK Parti'nin önümüzdeki günlerde uzmanlar ile görüşmesi ve buna ilişkin bir teklif hazırlaması planlanıyor.