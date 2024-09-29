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Haberler Galeri Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!
Giriş Tarihi: 29.09.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 08:48

Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!

Sosyal medyada adeta ışık hızıyla yayılan yalan haberler, hem itibar suikastına yol açıyor hem de hakim ve savcılar üzerinde baskı oluşturuyor. AK Parti'nin yaptığı araştırmaya göre yalan haber, doğru haberden 120 kat hızla yayılıyor, yani 1 dakika 120 kez tıkanıyor. Bu konuda bir çalışma yapmaya hazırlanan AK Parti'nin önümüzdeki günlerde uzmanlar ile görüşmesi ve buna ilişkin bir teklif hazırlaması planlanıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!

AK Parti, yalan haberlerin sosyal medyada ışık hızıyla yayılıp binlerce insanın adeta infazına yol açması nedeniyle konuyu gündemine aldı. AK Parti, çalışma başlatıp uzmanları dinleyecek ve ne tür önlemler alınabileceğini tespit edecek.

Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!

STRATEJİ KURULU GÜNDEMİNDE

Sosyal medyadaki kirlilik AK Parti Strateji Kurulu'nun da gündemindeydi. Kurulun son yapılan toplantısında, sosyal medyada yalan ve doğru haber ile görüntü paylaşımlarının etkisi mercek altına alındı. Bu konuda neler yapılabileceği tartışıldı. Toplantıya katılanlar kendi deneyimlerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

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Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!

ÇARPICI SONUÇLAR

Toplantıda yalan ve doğru haberin sosyal medyada nasıl yayıldığını gözler önüne seren çarpıcı bilgi paylaşımları da oldu. Buna göre sosyal medyada yalan bir haber ya da görüntüler doğruya göre 120 kat hızla yayılıyor. Yalan haber ya da görüntü bir dakikada 120 kez, haberin doğru olmadığına ilişkin bilgi ise aynı süre içinde 7-8 tıklanıp paylaşılıyor.

Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!

Örneğin bir kişi hakkındaki yalan bilgi ve görüntü ilgili hesaplarda 1 dakikada 120 kez tıklanıyor ve paylaşılıyor. Hakkında yalan haberi yapılan kişi ilgili hesaplardan bunun düzeltilmesini istiyor. Bunun üzerine "özür dileriz bu gerçek değilmiş, doğrusu buymuş" şeklindeki paylaşımlar ise 1 dakika izin 7-8 kez zor tıklanıyor.

Toplantıda, bir şeyi yalan olduğunu söyleyip buna yönelip paylaşılsa da dakikalar içinde algının oluştuğu ve bunun değiştirilemediğinin altı çizildi.

Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!

SOSYAL MEDYA İNFAZ SİSTEMİ

Toplantıda, her gün yüzlerce kişinin sosyal medya üzerinden itibar suikastına uğradığının altı çizilip "Sosyal medya yargısı ve infaz sistemi oluştu. Somut bir bilgi olmadan, sosyal medyada mahkemeler kuruluyor, infaz ediliyor. Bu durum hakim ve savcılar üzerinde baskı oluşturuyor" tespiti yapıldı.

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