Sosyal medyadaki yalan haberler hakkında çarpıcı araştırma: 1 dakikada 120 kez tıklanıyor!

Örneğin bir kişi hakkındaki yalan bilgi ve görüntü ilgili hesaplarda 1 dakikada 120 kez tıklanıyor ve paylaşılıyor. Hakkında yalan haberi yapılan kişi ilgili hesaplardan bunun düzeltilmesini istiyor. Bunun üzerine "özür dileriz bu gerçek değilmiş, doğrusu buymuş" şeklindeki paylaşımlar ise 1 dakika izin 7-8 kez zor tıklanıyor.

Toplantıda, bir şeyi yalan olduğunu söyleyip buna yönelip paylaşılsa da dakikalar içinde algının oluştuğu ve bunun değiştirilemediğinin altı çizildi.