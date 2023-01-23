Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşan kadro düzenlemesi çalışanların gündemindeki yerini aldı. Düzenlemeden yararlanma durumunu kontrol etmek isteyenler, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor sorusuna yanıt arıyor. İsteğe bağlı gerçekleşecek kadroya geçişte 458 bin personel için 30 günlük başvuru süreci başlayacak. Peki, sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'de yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak ve yürürlüğe girecek? İşte, sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı hakkında merak edilenler…