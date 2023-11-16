Giriş Tarihi: 16.11.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
09:32
Su zammına seçim ayarı! 16 ayda 16 kez zam yapan Tunç Soyer frene bastı
Göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana içme suyuna art arda yaptığı zamlarla İzmirlinin adeta belini büken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimlere 4 ay kala frene bastı. Mart 2022 ile Temmuz 2023 tarihleri arasında içme suyu tarifesini TÜİK'in her ay açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi oranlarına bağlayıp 16 ayda 16 kez zam yaparak alanında kırılması güç bir rekora imza atan Soyer, seçim öncesi vatandaşa şirin gözükmek için 2024 yılı başında yapılması öngörülen su zammını yüzde 15 ile sınırladı.