Su zammına seçim ayarı! 16 ayda 16 kez zam yapan Tunç Soyer frene bastı

KADEMELENDİRME İLE GİZLİ ZAM YAPILDI

Bu arada 2019 yılında 0-20 ile 21 ve üstü olmak üzere konutlarda 2 olan kademe sayısı Tunç Soyer'in belediye başkanı seçilmesi ile birlikte 3 kademeye çıkarılarak suya gizli zam yapılmış oldu. İzmirli 2019 öncesine göre daha az su tüketip daha fazla su parası ödemeye başladı.

KONUTDIŞINDA ARTIŞ YÜZDE 800'Ü BULDU

Soyer'in zam yağmurundan sadece konutlar değil konut dışı abonelikler de nasibini aldı. 2019 yılı Ocak ayında kademesiz olan konut dışı aboneliklerde suyun ton fiyatı 11 lira 08 kuruş iken 2023 Temmuz'unda yürürlüğe giren son zamla bu rakam yüzde 800 civarında artışla 96 lira 19 kuruş oldu. Soyer ile birlikte konutlarda olduğu gibi konut dışılar da da kademesiz olan tarife 3 kademe şeklinde yeniden düzenlendi.