Giriş Tarihi: 28.11.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 06:29

Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve lodosa hazırlıksız yakalandı. Tüm bu olumsuzluklara bir de kronik altyapı eksikliği eklenince Alsancak 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Bostanlı ve Mavişehir adeta göle döndü. Sular altında kalan çok sayıda araçta büyük maddi hasar oluştu, ev ve işyerlerini su bastı. İzmir 1. Kordon'daki cadde ve sokaklarda ortaya çıkan görüntü İtalya'nın su kanalları ile ünlü kenti Venedik'i aratmadı. Deniz ve yağmur sularının çekilmesiyle birlikte yaşanan felaketin boyutları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Haftanın ilk günü yaralarını sarmak, su basan işyerlerinde temizlik yapmak için dükkanlarına koşan esnaf karşılaştığı manzara karşısında öfke ve üzüntüyü aynı anda yaşadı. Altyapı yetersizliğine isyan eden vatandaşlar yaşananlardan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sorumlu tuttu.