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Haberler Galeri Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 06:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 06:29

Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir, hafta sonu etkili olan sağanak yağış, fırtına ve lodosa hazırlıksız yakalandı. Tüm bu olumsuzluklara bir de kronik altyapı eksikliği eklenince Alsancak 1. Kordon, Karşıyaka Sahil, Bostanlı ve Mavişehir adeta göle döndü. Sular altında kalan çok sayıda araçta büyük maddi hasar oluştu, ev ve işyerlerini su bastı. İzmir 1. Kordon'daki cadde ve sokaklarda ortaya çıkan görüntü İtalya'nın su kanalları ile ünlü kenti Venedik'i aratmadı. Deniz ve yağmur sularının çekilmesiyle birlikte yaşanan felaketin boyutları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Haftanın ilk günü yaralarını sarmak, su basan işyerlerinde temizlik yapmak için dükkanlarına koşan esnaf karşılaştığı manzara karşısında öfke ve üzüntüyü aynı anda yaşadı. Altyapı yetersizliğine isyan eden vatandaşlar yaşananlardan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sorumlu tuttu.

Ceyhan TORLAK
ERTAN GÜRCANER
Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

"Yağmurluk giyip objektiflere poz vermekle bu işler çözülmez başkan" diyen işyeri sahipleri, Soyer'in yaşananları iklim krizine bağlayan açıklamalarına da isyan etti.

Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Her yağmurda aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf "Tek suçlu iklim krizi mi? Belediyenin hiç mi suçu yok. Artık yeter. Suçu iklim krizine atmakla bu sorunlar çözülmez. Başkan bu işten bu kadar kolay sıyrılamaz. Artık laf değil icraat istiyoruz." dedi.

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Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

1873 yılında Kordon yapılırken ihale şartnamesinde 'Maksimum gelgitin en az 1.5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' maddesi vardır. Yani körfezin çöktüğü o yıllarda biliniyordu ve o yıllardan bu yıla körfezdeki su 1,5 metre civarında yükselmiş ve yükselmeye devam edecektir. Biz ne yapıyoruz? Hep ön tarafı yükselttiğimiz için arka taraflar çukurda kaldı" dedi.

Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

LODOS DENİZİ YÜKSELTİYOR

Bu nedenle sahil şeridini her yağmurda su bastığını belirten Yaşar, "Bundan sonra da büyük su baskınları olacağını söyleyebilirim.

Sular çekildi zarar gün yüzüne çıktı! İklim krizi diyen Soyer’e vatandaş tepkili: Yönetim krizi...

Şubat aylarında şiddetli lodos deniz seviyesini 60-70 santim şişirir. Bunlar bizim beklediğimiz şeyler. Tedbir alınmadığı sürece bu yükselimler daha sık devam edecektir. Böyle giderse 40 yıl sonra Fuar ya da Basmane'de de deniz suyu görürsek şaşırmayalım" dedi.

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