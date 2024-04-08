Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
11:25
Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır ölüm tarihi 8 Nisan'da sevenleri tarafından anılıyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı oyunculuğuyla hayat bulan kurgu karakter, dizide replikleri ile akıllara kazınmış ve beklenmedik ölümüyle izleyicileri şoke etmişti. Sosyal medyada bugün gündeme gelen efsane karakterle ilgili olarak "Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü?" sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kullanıcıları ölüm yıldönümünde Süleyman Çakır replikleri ve sözlerini paylaşarak adeta nostalji yapıyor. Peki, Süleyman Çakır hangi bölümde öldü, kim öldürdü? İşte detaylar