Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

8 Nisan ölüm yıldönümünde Süleyman Çakır replikleri ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi denince akla gelen ilk karakterlerden olan Süleyman Çakır, mafya babası olarak dizide yer almış ve replikleriyle izleyenlerin zihinlerine kazınmıştı. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan bu kurgusal karakter, her ölüm yıl dönümünde anılıyor. Bu noktada "Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü ve kim öldürdü?" sorunlarına yanıt aranıyor. Karakter o kadar çok seviliyordu ki, onun için gıyabi cenaze namazı bile kılınmıştı. İşte Süleyman Çakır replikleri ve karakteri hakkında detaylar…