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Haberler Galeri Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri
Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:25

Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır ölüm tarihi 8 Nisan'da sevenleri tarafından anılıyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı oyunculuğuyla hayat bulan kurgu karakter, dizide replikleri ile akıllara kazınmış ve beklenmedik ölümüyle izleyicileri şoke etmişti. Sosyal medyada bugün gündeme gelen efsane karakterle ilgili olarak "Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü?" sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kullanıcıları ölüm yıldönümünde Süleyman Çakır replikleri ve sözlerini paylaşarak adeta nostalji yapıyor. Peki, Süleyman Çakır hangi bölümde öldü, kim öldürdü? İşte detaylar

Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

8 Nisan ölüm yıldönümünde Süleyman Çakır replikleri ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Türk dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi denince akla gelen ilk karakterlerden olan Süleyman Çakır, mafya babası olarak dizide yer almış ve replikleriyle izleyenlerin zihinlerine kazınmıştı. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan bu kurgusal karakter, her ölüm yıl dönümünde anılıyor. Bu noktada "Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü ve kim öldürdü?" sorunlarına yanıt aranıyor. Karakter o kadar çok seviliyordu ki, onun için gıyabi cenaze namazı bile kılınmıştı. İşte Süleyman Çakır replikleri ve karakteri hakkında detaylar…

Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Süleyman Çakır (d. 1964 - ö. 8 Nisan 2004), Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir...

Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır.

Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır.

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Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir.

Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. (Kaynak: Wikipedia)

Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİ SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Kurtlar Vadisi'nde Çakır lakaplı mafya babası Süleyman Çakır ölümünün üzerinden 20 yıl geçse de unutulmadı. Efsane karakter Süleyman Çakır ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Oktay Kaynarca her sene olduğu gibi bu sene de efsane karakteri andı.

Dizi severler ve sosyal medya kullanıcıları da Süleyman Çakır'a ait replikleri paylaşarak adeta nostalji yapıyor.

Süleyman Çakır kimdir, ölüm tarihi ne zaman, kaçıncı bölümde öldü? 20 yıl geçti ama unutulmadı! İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır replikleri

OKTAY KAYNARCA KAÇINCI BÖLÜMDE DİZİDEN AYRILDI?

Süleyman Çakır karakteri dizinin 43. bölümünde vurulmuş, 45. bölümünde ise ölmüştür.

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