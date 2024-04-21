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Haberler Galeri Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar
Giriş Tarihi: 21.04.2024 21:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 21:29

Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar

Süper Loto 21 Nisan 2024 Pazar sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Büyük ikramiye ve Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 21 Nisan 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar

Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. İşte, 21 Nisan 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar

21 NİSAN 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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