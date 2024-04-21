Giriş Tarihi: 21.04.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
21:29
Süper Loto sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 21 Nisan 2024 Milli Piyango Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar
Süper Loto 21 Nisan 2024 Pazar sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Büyük ikramiye ve Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 21 Nisan 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!