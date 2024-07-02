Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler

Türkiye'de huzur ve kardeşlik iklimini hedef alan odakların son dönemde en sık başvurduğu yol ise Suriyeli sığınmacılar üzerinden provokasyona girişmek oluyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan ve Suriye'nin kuzeyine de sıçrayan olaylar ile bu durum tekrar gözler önüne serildi. Diğer yandan Türk vatandaşlar ile Suriyeli mülteciler arasında gerilim yaşanması için ortaya gerçek dışı bazı iddialar da atılıyor. İşte o iddialar ve gerçekler...







