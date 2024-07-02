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Giriş Tarihi: 02.07.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 23:01

Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler

Belli odaklar tarafından son yıllarda Suriyeli mülteciler hakkında ortaya atılan yalanlar ve algı operasyonlarının dozu artırılıyor. Bu dezenformasyonlar nedeniyle Türkiye'de zaman zaman provokatif olaylar da yaşanıyor. Bunun son örneği ise Kayseri'de yaşandı. Bir grup provokatör ülkede huzur ve kardeşliği hedef alan bazı eylemlere girişti. Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilerle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında önemli bir rapor hazırladı. İşte Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler...

Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler

Türkiye'de huzur ve kardeşlik iklimini hedef alan odakların son dönemde en sık başvurduğu yol ise Suriyeli sığınmacılar üzerinden provokasyona girişmek oluyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan ve Suriye'nin kuzeyine de sıçrayan olaylar ile bu durum tekrar gözler önüne serildi. Diğer yandan Türk vatandaşlar ile Suriyeli mülteciler arasında gerilim yaşanması için ortaya gerçek dışı bazı iddialar da atılıyor. İşte o iddialar ve gerçekler...




Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler
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Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler
Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler
Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler
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