Giriş Tarihi: 02.07.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
23:01
Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler
Belli odaklar tarafından son yıllarda Suriyeli mülteciler hakkında ortaya atılan yalanlar ve algı operasyonlarının dozu artırılıyor. Bu dezenformasyonlar nedeniyle Türkiye'de zaman zaman provokatif olaylar da yaşanıyor. Bunun son örneği ise Kayseri'de yaşandı. Bir grup provokatör ülkede huzur ve kardeşliği hedef alan bazı eylemlere girişti. Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilerle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında önemli bir rapor hazırladı. İşte Suriyeli sığınmacılarla ilgili dezenformasyona konu olan iddialar ve gerçekler...