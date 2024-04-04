Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
01:29
SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları
Survivor 4. eleme adayı belli oluyor. Oldukça zorlu geçen 2024 All Star sezonunda bu hafta bir erkek yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde pota netleşiyor. Potanın son adayı son dokunulmazlıkla ortaya çıkıyor. Yarışmanın takipçileri, 3 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı sorularına yanıt aranıyor. Peki; TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...