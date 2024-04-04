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Haberler Galeri SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları
Giriş Tarihi: 04.04.2024 01:29 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 01:29

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları

Survivor 4. eleme adayı belli oluyor. Oldukça zorlu geçen 2024 All Star sezonunda bu hafta bir erkek yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde pota netleşiyor. Potanın son adayı son dokunulmazlıkla ortaya çıkıyor. Yarışmanın takipçileri, 3 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı sorularına yanıt aranıyor. Peki; TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları

Survivor eleme adayı ile pota ortaya çıkacak. Haftanın 4. ve son adayı potaya girecek ve bir sonraki bölüm düelloya sahne olacak. Son dönemde sakatlıklarla gündeme gelen yarışmada tartışmalar da dinmek bilmiyor. Özellikle oyun alanında yaşanan kavgalar konseye gündeme geliyor. Peki; TV8 ile 3 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu son eleme adayını belirliyor. Mücadeleden mağlup ayrılan takım ada konseyine gidiyor ve bir isim daha potaya gidiyor.

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SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları

Oyunu kazanan MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 4. eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdan ÖZGÜR ismi çıktı.

İşte, haftanın eleme adayları:

SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İşte, o isimler:

  • HAKAN
  • SERCAN
  • POYRAZ
  • ÖZGÜR
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