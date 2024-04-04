SURVİVOR 4. ELEME ADAYI kim oldu? TV8 ile Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte eleme adayları

Survivor eleme adayı ile pota ortaya çıkacak. Haftanın 4. ve son adayı potaya girecek ve bir sonraki bölüm düelloya sahne olacak. Son dönemde sakatlıklarla gündeme gelen yarışmada tartışmalar da dinmek bilmiyor. Özellikle oyun alanında yaşanan kavgalar konseye gündeme geliyor. Peki; TV8 ile 3 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?