Giriş Tarihi: 27.03.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
21:40
Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…
Survivor All Star'da iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. TV8'in uzun soluklu programı Survivor, 27 Mart 2024 Çarşamba akşamı 70. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için önce dayanıklılıklarını test edecek daha sonra parkurda hızlarını konuşturacaklar. İletişim oyununu kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilecek. "Survivor iletişim oyununu kim kazandı" sorusu araştırılıyor. Son olarak 4. eleme adayının Merve çıkmasıyla adaylar netleşti. Peki, 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar