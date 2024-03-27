Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…

Survivor iletişim oyununu kazanan takım araştırmaları devam ediyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor'da 27 Mart Çarşamba akşamı iletişim ödülü için mücadele veriliyor. Kırmızı ve Mavi takımın iletişim için nefes kesen mücadelesin kim kazandı? Survivor iletişim oyununun kazanını hangi takım?