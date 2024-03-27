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Haberler Galeri Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…
Giriş Tarihi: 27.03.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 21:40

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…

Survivor All Star'da iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. TV8'in uzun soluklu programı Survivor, 27 Mart 2024 Çarşamba akşamı 70. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için önce dayanıklılıklarını test edecek daha sonra parkurda hızlarını konuşturacaklar. İletişim oyununu kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilecek. "Survivor iletişim oyununu kim kazandı" sorusu araştırılıyor. Son olarak 4. eleme adayının Merve çıkmasıyla adaylar netleşti. Peki, 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…

Survivor iletişim oyununu kazanan takım araştırmaları devam ediyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor'da 27 Mart Çarşamba akşamı iletişim ödülü için mücadele veriliyor. Kırmızı ve Mavi takımın iletişim için nefes kesen mücadelesin kim kazandı? Survivor iletişim oyununun kazanını hangi takım?

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'da 27 Mart Çarşamba akşamı oynanan iletişimin ödülünün kazananı belli olacak. Dayanıklılık ve hızın test edileceği parkurda dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Henüz kazanan belli olmadı. İletişim oyunun kazananı belli olduğunda yer vereceğiz.

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Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…

13 MART 2024 SURVİVOR ALL STAR DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ Mİ?

Aleyna, Aysu, Berna ve Merve eleme düellosunda ter dökecek. Düello eşleşmelerini Acun Ilıcalı gecenin sonunda açıklayacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

1-ALEYNA

2-AYSU

3-BERNA

4-MERVE

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım hangisi? 27 Mart 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım…

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Rekabetin giderek arttığı Survivor All Star'da dokunulmazlık karşılaşmaları dün gece de devam etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Nefise 4 oy, Merve 5 oy aldı. Böylede Survivor'da 4. eleme adayı Merve olarak belirlendi.

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