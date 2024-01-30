Tabut villalarda rezalet büyüyor! CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde bir usulsüzlük daha

Yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nur Aydın Sak ve Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül'ün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölgede yaşayan köylülerin bir çivi bile çakamamaktan isyan ettiği alanda inşa edilen 144 usulsüz villaya ilişkin detaylar gün geçtikçe netleşiyor.