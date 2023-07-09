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Haberler Galeri Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! "Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor"
Giriş Tarihi: 09.07.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 07:20

Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! "Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor"

Erzurumlu 1.95 boyunda 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar, hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbecilere karşı koyarken şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. 20 gün sonra doğum günü olan 3 Ağustos'ta şehit oldu. Morga inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gözyaşlarını baba Ahmet Yaşar sildi. Tabuta sığmayan şehit için yeni tabut getirtildi. Baba Yaşar, aradan geçen 7 yılın acısını SABAH'a anlattı...

FURKAN NEHRİ
Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor

Erzurumlu olan ve Ankara'da bir markette çalışan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar, 15 Temmuz Hain Darbe girişimi yaşandığı sırada ağabeyi Kadir Yaşar ile Ankara'da sokağa çıktı. Oğuzhan Yaşar, sabahın ilk ışıklarına kadar darbeciler tarafından işgal edilen TRT binasını, darbecilerden geri almak için çaba veren grubun içinde bulundu.

Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor

O sırada olayları televizyondan takip eden Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan baba Ahmet Yaşar, oğullarıyla telefonda konuştu. Oğuzhan, TRT binasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitti. Sabahın ilk ışıklarında, Külliye'ye gerçekleştirilen saldırlarda bomba şarapnel parçası Oğuzhan Yaşar'ın vücuduna isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar, doğum günü olan 3 Ağustos'ta hayta veda etti.

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Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor

Şehit Yaşar'ın ölüm haberini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, morgda bulunan aileyi ziyaret ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı. 1.95 metre boyunda olan Yaşar için hastane tabutu yeterli gelmeyince yeni tabut istendi. Şehit Yaşar'ın ikinci tabuta da sığmadığını ifade eden baba Yaşar, "Üçüncü tabutu getirdiler üçüncü tabuta zor ki sığdı. Çünkü 1,95 boyu ve çocuk dolgundu ama vatan sevgisi vardı." dedi.

Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehadetinin ardından onu şu sözlerle anlatmıştı: "Dünya güzeli bir fidan. Şehadetle bir başka güzelleşmiş ve morgda da şöyle bir cemalini göreyim istedim. İndim bir de cemalini izledim. 23 yaşında, 1,95 boyunda bir fidan."

Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor

"VATAN AŞKI AYAKTA TUTUYOR BİZİ"
Hain darbe girişiminin ardından 7 yıl geçmesine rağmen acısının hala aynı olduğunu belirten baba Ahmet Yaşar, "O gece Oğuzhan'ı gören bir yakınımız, TRT'den sonra 'Burada iş bitti hadi gidelim eve' demiş, Oğuzhan ona cevap olarak 'Ağabey daha çok işimiz var' diyerek reddetmiş. O sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitmiş. Durumu ağırdı. Doğum günü olan 3 Ağustos'ta ruhunu teslim etti" dedi.

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