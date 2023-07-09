Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! "Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor"

"VATAN AŞKI AYAKTA TUTUYOR BİZİ"

Hain darbe girişiminin ardından 7 yıl geçmesine rağmen acısının hala aynı olduğunu belirten baba Ahmet Yaşar, "O gece Oğuzhan'ı gören bir yakınımız, TRT'den sonra 'Burada iş bitti hadi gidelim eve' demiş, Oğuzhan ona cevap olarak 'Ağabey daha çok işimiz var' diyerek reddetmiş. O sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gitmiş. Durumu ağırdı. Doğum günü olan 3 Ağustos'ta ruhunu teslim etti" dedi.



