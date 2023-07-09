Giriş Tarihi: 09.07.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
07:20
Tabuta sığmayan şehit Oğuzhan’ın acısı hala taze! "Vatan aşkı bizi ayakta tutuyor"
Erzurumlu 1.95 boyunda 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar, hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbecilere karşı koyarken şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. 20 gün sonra doğum günü olan 3 Ağustos'ta şehit oldu. Morga inen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gözyaşlarını baba Ahmet Yaşar sildi. Tabuta sığmayan şehit için yeni tabut getirtildi. Baba Yaşar, aradan geçen 7 yılın acısını SABAH'a anlattı...